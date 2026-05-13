El Norte Grande se reunió en Salta: apoyo a reclamo universitario y temor por el suministro de gas

La Junta Ejecutiva del Parlamento tuvo como consigna "Federalismo en Acción por una Argentina Unida", con una agenda marcada por la defensa de la universidad pública, la preocupación por el abastecimiento de combustible para la industria y el rechazo a las asimetrías históricas.

La foto de familia de los vicegobernadores del Norte Grande durante la cumbre en Salta, en donde decidieron que la próxima será en Santiago del Estero.

La capital de Salta fue sede de una nueva reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, el organismo que nuclea a las diez provincias del NOA y NEA. Bajo la presidencia del vicegobernador de Santiago del Estero Carlos Silva Neder los vicegobernadores de la región unificaron criterios para fortalecer el reclamo federal ante la Nación en un contexto económico que, según describieron, "profundiza las asimetrías históricas a niveles nunca antes vistos".

El encuentro, encabezado por Silva Neder junto al anfitrión salteño, vicegobernador Antonio Marocco , contó con la participación de Alberto Bernis (Jujuy), Teresita Madera (La Rioja), Miguel Ángel Acevedo (Tucumán), Pedro Braillard Poccard (Corrientes, vía Zoom), Carmen Delgado (Chaco, vía Zoom), y representantes de Catamarca , además de la adhesión de Formosa y Misiones .

En el marco de la Marcha Federal Universitaria desarrollada en todo el país, el Parlamento del Norte Grande manifestó su "defensa irrestricta de la universidad pública argentina". Los vicegobernadores destacaron el rol estratégico de las casas de estudios como "herramientas fundamentales para garantizar igualdad de oportunidades, movilidad social y arraigo de jóvenes en sus provincias".

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, fue contundente: "Defender la universidad pública es defender el futuro de miles de jóvenes del interior profundo. No podemos permitir que el ajuste siga golpeando a las universidades y a las economías regionales porque detrás de cada decisión hay trabajadores, estudiantes y familias que hacen un enorme esfuerzo para salir adelante".

Hoy acompaño la Marcha Universitaria y el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario argentino. La educación pública no se negocia. pic.twitter.com/W4iS6j1hAa

Preocupación por el gas para la industria

Uno de los puntos más urgentes de la agenda fue la preocupación por el abastecimiento de gas natural para las industrias del Norte Grande. Durante la reunión se analizó la difícil situación del sector productivo regional, que ya había advertido en sesiones anteriores sobre una crisis que amenaza la supervivencia de las pymes y el empleo local.

En la sesión plenaria de abril en Tucumán, representantes de las Uniones Industriales del Norte Grande (UNINOR) habían solicitado la sanción de una Ley de Emergencia Industrial, advirtiendo que "estamos luchando para sobrevivir y mantener la mano de obra, pero hoy no existimos para el Gobierno nacional".

La reunión en Salta sirvió para ratificar que el federalismo "no es solo un concepto teórico, sino una herramienta de gestión necesaria para mitigar el impacto de las medidas nacionales sobre las economías locales", según señalaron fuentes del organismo.

Entre los reclamos unificados, los miembros del Parlamento reclamaron en un documento la caída de los recursos federales y la retención discrecional de fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que por ley deberían destinarse a infraestructura vial y obras hídricas. A este escenario le agregaron la denuncia por convenios de obra pública paralizados por falta de financiamiento nacional, como la autovía de acceso a Corrientes y el deterioro generalizado de las rutas regionales.

En la reunión, representantes de las Cámaras Hotelera y Gastronómica de Salta expusieron las dificultades del sector, agravadas por las asimetrías con el centro del país y los problemas de conectividad aérea y terrestre. Los referentes del sector señalaron que el actual contexto económico profundiza la crisis de la actividad y plantearon la necesidad de generar estrategias conjuntas entre las provincias del Norte Grande para fortalecer el turismo regional.

La Junta Ejecutiva confirmó que la 58° Sesión Plenaria se desarrollará los días 25 y 26 de junio en la Legislatura de Santiago del Estero, donde se continuará con la agenda de integración regional.

Industriales Tucumán El ministro de Economía de Tucumán e industriales de la provincia se reunieron con la secretaria de Energía de la Nación María Tettamanti y el subsecretario de Combustibles Líquidos Federico Veller.

Crisis de gas

La problemática del suministro de gas no es exclusiva de debate dentro del ámbito parlamentario. Este martes, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, junto a industriales azucareros y citrícolas de la provincia, fue recibido por la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, y el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller.

Abad estuvo acompañado por el secretario de Producción, Eduardo Castro y en representación del sector azucarero participaron Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA) y la gerente General de la Compañía Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro.

Por el sector citrícola tucumano estuvo el vicepresidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Martin Galiana. Los empresarios le solicitaron al Gobierno que se garantice la provisión de gas para las zafras en curso. No hubo respuestas concretas de los funcionarios y se espera que suceda en los próximos días, según una fuente consultada por Ámbito.

La semana pasada, el gobernador Osvaldo Jaldo había expresado su preocupación en un encuentro con la prensa. "Nos tiene muy preocupada la provisión de gas para asegurar primero a los domicilios, que es lo principal, y luego a las industrias. De las industrias dependen fuentes de trabajo para muchos tucumanos y tucumanas. Si la industria no funciona por falta de gas, el que no trabaja no cobra, y son jornales que se pierden".

Según explicó Jaldo, el país importaba gas desde Bolivia con flujo de norte a sur, pero el desarrollo de Vaca Muerta permitió revertir ese esquema. "Hoy el gas se produce en el sur y debe llegar al norte, pero las obras solo llegaron hasta Córdoba. Falta que lleguen a Tucumán y a otras provincias del NOA. Esto es un problema de infraestructura y de inversión", reflexionó.

Y agregó: "El gas está, lo que falta es terminar el gasoducto desde sur hacia el norte. El Gobierno debe priorizar esa inversión porque de ello dependen miles de puestos de trabajo".

Esta semana, desde Salta, el gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono del reclamo con una exigencia contundente: "No podemos ser argentinos de segunda". En un video difundido en su cuenta de X, Sáenz reclamó "previsibilidad" al Poder Ejecutivo en relación al suministro de gas para el norte argentino y alertó que la situación afecta a familias, comercios e industrias de la región ante la llegada del frío.

El mandatario salteño advirtió sobre el fuerte impacto económico y social que podrían sufrir las provincias del NOA si persisten las restricciones energéticas, y recordó el aporte histórico de la provincia a la matriz energética nacional.