Javier Milei viaja a Bahía Blanca: visitará dos empresas y se reunirá con la militancia

El Presidente viajará en compañía de Karina Milei y Diego Santilli. Recorrerá las instalaciones de Compañía Mega y de Louis Dreyfus Company. Finalmente, se mostrará con activistas libertarios.

Javier Milei volverá a Bahía Blanca, adonde ya estuvo en 2025 y 2023.

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Bahía Blanca y visitará dos compañías que planean realizar inversiones millonarias en el país. Lo hará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y del jefe de Gabinete, Diego Santilli .

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En primer turno, la comitiva recorrerá las instalaciones de Compañía Mega , que ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo industrial, con un desembolso de u$s365 millones.

También visitarán Louis Dreyfus Company , que realizará una inversión de u$s400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja, que estará entre las más grandes del mundo.

Además, por la tarde, encabezarán un encuentro con la militancia en el centro de la ciudad.

Será la tercera vez que Javier Milei visitará esa ciudad costera bonaerense. La primera tuvo lugar el 17 de diciembre del 2023, apenas una semana después de asumido.

En aquella ocasión, el Presidente viajó tras el temporal que provocó 13 muertos por el derrumbe del techo del Club Bahiense del Norte y se reunió con Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles.

Posteriormente, en marzo del 2025, visitó la ciudad tras otro fuerte temporal e inundación del 7 de marzo. Recorrió zonas afectadas, una planta potabilizadora y un hospital de campaña.

Karina Milei encabezará acto en San Pedro

El sábado, un día después de la visita bahiense, Karina Milei irá a San Pedro, donde encabezará un acto de La Libertad Avanza junto a legisladores provinciales, concejales y la primera intendenta libertaria.

La funcionaria estará acompañada por Sebastián Pareja, jefe de LLA en provincia de Buenos Aires, por legisladores provinciales y 26 concejales libertarios de municipios de la segunda sección como Arrecifes (2), Baradero, Capitán Sarmiento (2), Carmen de Areco, Colon, Exaltacion de la Cruz (2), Pergamino (3), Ramallo (2), Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás (2), San Pedro (2) y Zarate (4).

La semana pasada, Karina, Pareja y Santilli estuvieron en Lincoln donde participaron de la octava edición de “Bien Montados”, junto a representantes libertarios de la cuarta sección.

"El campo, y particularmente este evento, son motores no solamente de crecimiento y de desarrollo económico, sino también de valores y tradiciones que conectan con lo más profundo de la argentinidad", fue el mensaje que difundieron.