Franco Colapinto habló sobre el divertido momento en un Renault 6 ploteado de Alpine

El piloto argentino rememoró en la jornada de prensa lo que fue su encuentro con los fanáticos argentinos en San Pablo hace tan solo unas horas, y destacó el esfuerzo que hicieron para llegar hasta Brasil. Además, los hinchas del pilarense ya organizaron una juntada antes del Gran Premio del domingo.

Franco Colapinto reveló cómo fue su encuentro con los santafesinos dueños de "La Renoleta", el auto ploteado de Alpine.

Franco Colapinto reveló que quedó boquiabierto cuando el miércoles se subió a “La Renoleta” , un Renault 6 de 1977 rearmado y ploteado con cosas sobre Alpine, Brasil y Argentina . Este jueves, en el Media Day de la Fórmula 1 , reveló cómo se dio ese encuentro y por qué fue tan especial para él.

En la rueda de prensa para varios medios hispanohablantes, el piloto argentino comenzó: “ Lo que más se puede destacar es la pasión, ¿no? Con la que los argentinos seguimos cada deporte y vivimos cada situación… Creo que es algo muy especial, es lo que siempre voy a disfrutar y obviamente porque amo darles una pequeña muestra de agradecimiento , de cariño”, confesó.

El mencionado auto refaccionado, fue puesto a punto por los santafesinos de Esperanza Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino , quienes comenzaron el viaje hacia San Pablo este último domingo y llegaron hace unas horas con el vehículo, el cual es tendencia en las redes sociales.

En relación con esto, Colapinto continuó: “ Vinieron manejando 3.000 y pico de kilómetros desde Esperanza . Es una forma de mostrarme cariño que a ellos les gusta hacer, así que siempre voy a estar más que agradecido con esa gente. Y creo que fue una pequeña forma de mostrarles un cariño muy grande que les tengo. Y la verdad que son unos capos los chicos ... cómo dejaron el auto, espectacular, el motor estaba nuevo ”, aseguró.

Y además, también contó los detalles que le fueron proporcionando los santafesinos sobre cómo fue volver a poner el vehículo en marcha: “ Pablo hizo el motor a cero , el block, lo separaron, increíble, la verdad que increíble el laburo que hicieron y cómo se levantó el auto. Así que nada, después de haber dado una vuelta en el Renault 6 estuvo muy lindo para ver un poco cómo era ”.

Luego del furor que ocasionó “La Renoleta”, su historia hizo eco en varias partes del país y sobre todo en redes sociales. Al comienzo de la travesía, fueron acompañados por el Valiant de 1966, de Julio Amherdt. Cerca de pasar a Brasil, en Concordia, el alternador dejó de cargar y el sueño casi llega a su fin.

Colapinto en "La Renoleta".

Aún así, fueron a buscar ayuda en el Turismo Carretera, gracias a que en esa zona de Entre Ríos se estaba disputando una de las fechas del campeonato. Luego de la ayuda de los mecánicos de distintos equipos, pasaron por el Paso de los Libres y le llevaron varios regalos a Colapinto que le fue otorgando la gente a medida que veían el ploteo azul y rosa en referencia a Alpine.

El banderazo para alentar a Franco Colapinto que se pondrá en marcha en Brasil

Con la intención de demostrar apoyo al pilarense, varios argentinos ubicados en San Pablo decidieron publicar en sus redes sociales un anuncio sobre que pondrán en marcha un banderazo, en busca de que vaya la mayor cantidad de fanáticos del argentino.

El poster para el banderazo argentino. @drs.argento

Según dieron a conocer, la juntada será el sábado a las 20 horas en la plaza Alexandre de Gusmão, la cuál será abierta a todo público y sobre todo a los que quieran apoyar al piloto de Alpine. Además, también aseguraron que para poder ser parte del evento tendrán que llevar banderas, camisetas argentinas o de Colapinto, y ganas de cantar.

El balance de Colapinto sobre su temporada 2026 con Alpine

Luego de un 2025 sin puntos, el argentino pudo remontar su nivel durante este año y ya lleva cosechados 27 puntos en 18 carreras, con la intención de volver a sumar en este fin de semana en Interlagos.

En cuanto a cómo se sintió a lo largo de la temporada, Colapinto resaltó: “Fue un año que arrancó un poco más complicado y después fuimos mejorando. Dimos un salto muy grande respecto a la temporada anterior”, destacó.

Colapinto y su nuevo traje para el GP de Brasil.

En cuanto a su nivel individual, dijo: “La velocidad siempre está, pero a veces es la consistencia. A veces me confundo un poco con el auto”, aseguró, haciendo referencia al por qué a veces se queja cuando dice que no se siente cómodo en las clasificaciones.

Cuándo y a qué hora corre Colapinto en Brasil

El fin de semana de Colapinto (todos los horarios corresponden a Argentina).

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: de 12.30 a 13.30

Práctica libre 2: de 16 a 17

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: de 11.30 a 12.30

Clasificación: de 15 a 16

Domingo 8 de noviembre

Carrera: desde las 14

El Gran Premio podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante Disney+ Premium, dentro de la programación de ESPN.