El Gobierno y Neuquén acordaron el traspaso de la Ruta Nacional 40 y la finalización de viviendas del exProcrear

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Rolando Figueroa con el ministro Luis Caputo. Además, firmaron un convenio para la construcción del Canal Aliviador Vaca Muerta.

El Gobierno nacional acordó con Neuquén el traspaso de tramos de la Ruta Nacional 40 y de viviendas del exProcrear y firmó un convenio para la construcción del Canal Aliviador Vaca Muerta , una obra hídrica clave para la región.

Las medidas fueron oficializadas este lunes durante una reunión que mantuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo , con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa , en el Palacio de Hacienda.

"Firmamos un convenio para la ejecución de la obra del Canal Aliviador de Vaca Muerta que establece un marco de colaboración entre Neuquén y el Ministerio de Economía", informó Caputo en sus redes sociales.

El proyecto -indicó- permitirá "avanzar con una obra de infraestructura hídrica clave para garantizar el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y potenciar la actividad regional".

En paralelo, los funcionarios firmaron un convenio que permitirá poner en marcha la finalización de 140 viviendas del exProcrear en la provincia y acordaron el traspaso de la RN 40.

"Seguimos trabajando junto a los gobernadores para alcanzar acuerdos que permitan llevar adelante estas obras estratégicas para el desarrollo productivo del país", celebró Luis Caputo.

Excelente reunión con el gobernador de Neuquén @Rolo_Figueroa.



Firmamos un convenio para la ejecución de la obra del Canal Aliviador de Vaca Muerta que establece un marco de colaboración entre Neuquén y el @MinEconomia_Ar que permitirá avanzar con una obra de infraestructura… pic.twitter.com/ixSMn4aqEj — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 2, 2026

Los tramos de la Ruta Nacional 40 traspasados a Neuquén incluyen la denominada "ruta de los 7 Lagos" y la Circunvalación de Villa La Angostura. "Son rutas que los neuquinos usan todos los días, y ahora vamos a poder cuidarlas y mejorarlas con decisión propia", apuntó el gobernador Rolando Figueroa.

Acuerdo entre Neuquén y el Gobierno por la Ruta Nacional 40

Con sus más de 5.000 kilómetros, la Ruta Nacional 40 es una de las más importantes de la Argentina, ya que recorre el país de norte a sur a través de la Cordillera de Los Andes.

Su inicio es Cabo Vírgenes, Santa Cruz, y finaliza en La Quiaca, Jujuy, en el límite con Bolivia, atravesando 11 provincias en su camino: Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

En suelo Neuquino, la RN 40 cuenta con casi 700 kilómetros y linda con las localidades de Barrancas, Chos Malal, Las Lajas, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa la Angostura, revistiendo una importancia clave tanto para el comercio y el transporte como en la faceta turística.

Respecto a las viviendas, Figueroa informó que el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo podrá "retomar y terminar los 140 dúplex que estaban frenados, y que significan más familias que van a acceder a su casa propia".

Los convenios llegan en plenas negociaciones entre el Gobierno y las provincias por dos proyectos clave: la reforma electoral -con la suspensión de las PASO como nave insignia- y el Presupuesto 2027. Por el momento, ambos no cuentan con los votos y se espera que sean discutidos en sesiones extraordinarias.

Luis Caputo participó junto a gobernadores de la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario.

A comienzos de año, el ministro Luis Caputo se dio a la tarea de participar más activamente en el diálogo con los gobernadores, hecho que se plasmó en distintas reuniones que mantuvo hasta ahora. De hecho, la semana pasada fue protagonista de dos episodios importantes.

Por un lado, viajó a Catamarca junto a Javier Milei, donde participaron de la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto, que representan una inversión conjunta de u$s1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente. Allí también estuvo el gobernador local, Raúl Jalil.

Un día después, Caputo desembarcó en Rosario con Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem, donde encabezó de la primera Ronda de Negocios RIGI, un evento que busco conectar a inversores, empresas y mineras con proveedores locales. Allí dijeron presente 10 mandatarios subnacionales, incluyendo al anfitrión Maximiliano Pullaro.

Rolando Figueroa, en tanto, es uno de los apuntados por la Casa Rosada para cerrar un acuerdo electoral, aunque en las últimas semanas el Presidente arengó a la tropa violeta en territorio neuquino. Este fin de semana, Milei participó de la inauguración de un templo evangelista de Hugo Márquez, el padre de la senadora libertaria Nadia Márquez, quien suena como potencial candidata a disputar el distrito el año próximo.