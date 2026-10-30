Javier Milei viaja a Neuquén para participar de la inauguración de un templo evangélico

El edificio pertenece a la iglesia Jesús es Rey, que conduce el padre de la legisladora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. También asistirán Karina Milei, Martín Menem y dirigentes del oficialismo.

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Neuquén para participar de l a inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey , encabezada por Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez . La actividad tendrá lugar a las 19 y reunirá a dirigentes nacionales y provinciales del oficialismo.

La presencia del mandatario tendrá como una de sus protagonistas a la legisladora neuquina, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei en el Senado y cuyo nombre comenzó a mencionarse como una posible compañera de fórmula del Presidente para las elecciones de 2027. La posibilidad todavía no se tradujo en una definición política formal.

También está prevista la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , además de legisladores nacionales de La Libertad Avanza.

El edificio pertenece a la iglesia Jesús es Rey, que conduce Hugo Márquez y cuya construcción comenzó hace 15 años en la capital neuquina. El auditorio tiene capacidad para unas 4.000 personas y, según informó la propia familia Márquez, fue financiado mediante los diezmos y las ofrendas de los fieles.

La inauguración se realizará en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. El encuentro también se producirá pocos días antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, aunque desde el entorno de la iglesia señalaron que la coincidencia de fechas no responde a una motivación política o religiosa adicional.

La disputa por los espacios de poder en el Senado

La actividad presidencial en Neuquén se produce mientras continúan las diferencias entre Patricia Bullrich y el sector de Karina Milei por la conducción política del bloque oficialista en la Cámara alta.

Uno de los episodios recientes estuvo vinculado con la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, que quedó vacante tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. El espacio resulta estratégico porque allí se analizan, entre otros asuntos, los pliegos de jueces y otros funcionarios que requieren acuerdo parlamentario.

Desde Casa Rosada impulsaron a Nadia Márquez para ocupar ese lugar. La decisión generó reparos entre legisladores oficialistas y aliados, en particular por la forma en que se habría llevado adelante la negociación y por la falta de consulta previa a Bullrich, quien conduce el bloque de La Libertad Avanza.

Entre los senadores aliados surgió como alternativa que el radical Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la comisión, asumiera transitoriamente la conducción hasta la renovación de autoridades prevista para marzo próximo.

El sector de Bullrich tampoco descartó impulsar un candidato propio para evitar que la presidencia quedara en manos de la UCR. La discusión expuso diferencias sobre el reparto de responsabilidades y la interlocución política dentro de la bancada oficialista.

Bullrich, que también aparece mencionada como una posible candidata a vicepresidenta en 2027, no participará de la actividad en Neuquén. La senadora ya se había excusado de acompañar al Presidente en una visita a Vaca Muerta por motivos personales.