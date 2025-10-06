Piden a la justicia que rechace la reimpresión de boletas y el ascenso de Diego Santilli como primer candidato de LLA







La lista Alianza Unión Federal que encabeza Fernando Gray solicitó al juzgado electoral que, tras la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza, se respete el corrimiento de la lista oficializada y no se habilite la reimpresión de boletas, argumentando razones legales, de paridad de género y de costos.

Los apoderados de la Alianza Unión Federal advirtieron sobre el gasto que implicaría la reimpresión de boletas. CNE

Los apoderados de la Alianza Unión Federal, que lleva como cabeza de lista al peronista e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentaron un escrito ante la Justicia Electoral para pedir que, frente a la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, se aplique el corrimiento de la lista -lo que convertiría a Karen Reichardt en primera candidata en lugar de Diego Santilli- y se rechace la reimpresión de boletas.

“Venimos por la presente a solicitarle a V.S aplique el criterio de corrimiento ascendente que rige en el fuero, no permitiendo a la mencionada alianza burlar los plazos y la conformación de la lista oportunamente oficializada”, plantearon en su presentación.

En esa línea, remarcaron que, una vez producida la renuncia, “la lista de la mencionada alianza debería ser encabezada por la segunda candidata a diputada nacional de la lista oportunamente oficializada dentro del calendario electoral”. Según advirtieron, cualquier otra interpretación vulneraría la Ley de Paridad de Género: “No solo viola el espíritu de la ley sino que deja de manifiesto un criterio machista donde solo puede encabezar una lista de diputados un hombre”.

Solicitan que la Justicia no le habilite a La libertad Avanza la reimpresión de boletas En paralelo, los apoderados -Margarita Lavié y Daniel Madeo- rechazaron que se reimpriman boletas, con un fuerte argumento económico. “La implementación de la Boleta Única Papel tuvo como fundamento rector el ahorro y eficiencia en materia electoral. La reimpresión del total de las boletas BUP para todo el territorio de la provincia más grande en términos electorales significaría un doble gasto que repercutirá directamente en las finanzas públicas, en el déficit cero tan pregonado por el Ejecutivo nacional y afectará directamente la utilización de esos fondos que podrían destinarse a cuestiones más urgentes”, sostuvieron.

Al respecto, remarcaron: “Finalmente en este último punto cabría preguntarse, ¿de dónde va a salir el financiamiento para la reimpresión?”. Los representantes de Unión Federal también señalaron un aspecto técnico vinculado a la legislación electoral: “Es criterio reiterado de este Juzgado que NO se puede reemplazar la foto de los candidatos cuando la misma no fue exhibida en la audiencia de boletas”. En ese marco, advirtieron que “la no exhibición de la foto del candidato Santilli imposibilita la reimpresión de la boleta sin la correspondiente publicación de la muestra en audiencia designada a tal efecto”. En conclusión, alertaron que una eventual reimpresión generaría “una violación manifiesta al calendario electoral, y el grave riesgo concreto de no completar los plazos para el despliegue de boletas BUP en urnas”.