Ricardo Quintela le pidió la renuncia a todo su gabinete tras el ajustado triunfo electoral en La Rioja

Lo informó su jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo. Aplica para ministros y funcionarios al frente de secretarías y otros organismos. En la provincia, el peronismo se impuso a LLA por 882 votos.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , le pidió esta semana la renuncia a todo su gabinete , así como también a funcionarios que están al frente de distintas secretarías de la administración provincial . La medida llega luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre , en la que el peronismo se impuso por un estrecho margen sobre La Libertad Avanza (LLA) en el distrito.

En sintonía con otras gestiones, como la de Claudio Vidal en Santa Cruz y la de Ignacio Torres en Chubut, el líder riojano decidió oxigenar su mandato y cambiar los nombres para relanzar el gobierno de cara a los próximos dos años que tiene por delante.

De acuerdo al escrutinio provisorio, el justicialismo que lidera Quintela obtuvo 90.686 votos bajo el sello "Federales Defendamos La Rioja", contra los 89.804 que cosechó LLA. Se trata de una diferencia de apenas 882 sufragios, una diferencia mucho más acotada de la que esperaban en el PJ. Por tal motivo, los celestes perdieron una de las dos bancas en Diputados que pusieron en juego.

Así las cosas, el jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna Corzo , comunicó la decisión. "Por instrucción del Gobernador, hoy se solicitaron las renuncias de todos los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de la Función Ejecutiva, los responsables de organismos descentralizados y los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas en las que el Estado Provincial tiene participación", dijo en sus redes sociales.

En ese sentido, indicó que "es preciso que el Gobernador tenga disponibilidad para reformular la composición del gabinete provincial para la próxima etapa de su gestión".

Por instrucción del Gobernador, hoy se solicitaron las renuncias de todos los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de la Función Ejecutiva, los responsables de organismos descentralizados y los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas en las… — Juan Luna Corzo (@JuanLunaCorzo) November 6, 2025

Pese a lo ajustado del triunfo, Ricardo Quintela fue uno de los seis gobernadores peronistas que pudieron exhibir triunfos en sus provincias. Los otros son Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán). Completa ese grupo Gerardo Zamora (Santiago del Estero) que, si bien no tiene pedigree 100% PJ, es un aliado histórico.

Los celestes, además, consiguieron triunfos en otras provincias donde fungen como oposición: Santa Cruz y San Juan.

Por el contrario, no pudieron defender el pago chico el bonaerense Axel Kicillof y su par fueguino, Gustavo Melella. Ambos jugaron con el sello Fuerza Patria y ambos cayeron derrotados.

Cambios en los gabinetes provinciales

Quien también metería mano en su gabinete es el neuquino Rolando Figueroa, otros de los jefes provinciales que padeció la ola violeta. El dirigente compitió con su marca provincialista, La Neuquinidad, y quedó en el segundo puesto, relegado por la tropa presidencial.

La cosecha, sin embargo, no fue del todo magra, ya que Figueroa no contaba con representación propia en el Congreso. A partir de diciembre, tendrá una banca en cada cámara. De todas formas, el patagónico moverá los engranajes de su administración con cambios en el esquema de gobierno, incluyendo pases de secretarías y demás movimientos.

torres El gobernador Ignacio Torres en reunión de trabajo, junto a Jennifer Contardi, de 30 años, la nueva Secretaría de Coordinación de Gabinete.

Su vecino chubutense, Ignacio Torres, tomó un camino similar. Tras caer derrotado en los comicios, el líder amarillo anunció la incorporación de Jennifer Contardi, de 30 años, a la Secretaría de Coordinación de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Aranda.

"El principal objetivo es la profundización de la agenda productiva y de generación de empleo en la provincia, a partir de la incorporación de jóvenes con un perfil profesional destacado", sostuvo Torres, al justificar la designación. "Contardi y su equipo aportarán su visión y conocimientos técnicos a la elaboración y ejecución de políticas públicas", cerró.