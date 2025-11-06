Patricia Bullrich presidirá el bloque de La Libertad Avanza en el Senado tras la victoria en las elecciones







El presidente Javier Milei confirmó que la actual ministra de Seguridad dejará su cargo para liderar la bancada libertaria en la Cámara alta a partir del 10 de diciembre, en reemplazo de Ezequiel Atauche.

Patricia Bullrich es la elegida por Javier Milei para hacerle frente a Victoria Villarruel. Ministerio de Seguridad de la Nación

El presidente Javier Milei anunció que Patricia Bullrich será la nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tras el triunfo libertario en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La funcionaria dejará el Ministerio de Seguridad para asumir su banca el 10 de diciembre, en reemplazo de Ezequiel Atauche.

El anuncio se dio a conocer a través de un video difundido por Patricia Bullrich en sus redes sociales, donde se mostró parte de la reunión que el mandatario mantuvo con los legisladores electos del oficialismo. Allí, Milei destacó la importancia del rol que asumirá la ministra y pidió cohesión dentro del bloque.

“Ustedes van a tener que dar la batalla en el Congreso que va a permitir que Argentina sea grande nuevamente”, sostuvo el Presidente durante el encuentro. Luego, precisó que “en el Senado la persona que va a articular es la doctora Bullrich”, en alusión al liderazgo político que tendrá en la Cámara alta.

Por su parte, Bullrich agradeció la confianza del mandatario y de Karina Milei, presidenta del partido, al tiempo que destacó el desafío que enfrentará en el ámbito legislativo. “Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1986531635391606887&partner=&hide_thread=false Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado.



Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita. pic.twitter.com/nusbvwcyh5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2025 Con su designación, Bullrich reemplazará a Ezequiel Atauche, quien hasta ahora encabezaba la bancada libertaria en el Senado. El movimiento se enmarca en la estrategia del oficialismo para ordenar su representación parlamentaria de cara a la nueva etapa de gobierno y para tener a la actual ministra como alfil en el enfrentamiento abierto con la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En los últimos comicios, La Libertad Avanza obtuvo resultados destacados en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de un contundente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde la alianza con el PRO superó el 50% de los votos, consolidando su posición como primera fuerza en varios distritos clave. Javier Milei reunió a los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO para avanzar en la ofensiva en el Congreso Javier Milei reunió este miércoles en la Casa Rosada a más de un centenar de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, en el primer encuentro político amplio desde las elecciones. Se trató de una cita clave para ordenar la estrategia parlamentaria antes de enviar al Congreso el paquete de reformas que el Gobierno busca presentar como el núcleo de su segunda etapa. La convocatoria apuntó a mostrar músculo político y a afianzar la sociedad con el macrismo, que ya actúa como aliado en la nueva correlación de fuerzas. El encuentro se inscribió en una secuencia que empezó el martes, cuando Karina Milei encabezó una reunión con los diputados electos de LLA, donde se repasó el escenario legislativo y se bajó línea sobre la agenda de reformas. La secretaria general de la Presidencia, que ejerce un rol de conducción dentro del espacio, pidió “unidad y disciplina” y recordó que “cada voto cuenta”. El Presidente retomó esa dinámica con un gesto de mayor volumen político. En la reunión de este miércoles estuvieron presentes tanto los legisladores en ejercicio como los que asumirán en diciembre. Desde Casa Rosada señalaron que Milei habló sobre la importancia de mantener coherencia en el Congreso y de defender las reformas “sin titubeos”. La apuesta es dar una imagen de cohesión en un oficialismo que, hasta ahora, se sostuvo más en el liderazgo carismático del Presidente que en una estructura partidaria sólida.