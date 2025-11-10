Mauricio Macri convoca cumbre del PRO para hacer control de daños







El expresidente reúne al Consejo nacional del partido en medio de una fuga masiva de dirigentes a La Libertad Avanza.

Mauricio Macri intenta, por ahora sin éxito, frenar al estampida de diputados y senadores del PRO hacia La Libertad Avanza.

En uno de los peores momentos del PRO desde su fundación, Mauricio Macri reunirá este miércoles a su tropa para intentar contener la estampida de dirigentes de su partido hacia La Libertad Avanza de Javier Milei. Lo que había empezado como una fuga puntual de Patricia Bullrich y Diego Valenzuela, amenaza ahora con convertirse en una salida masiva de diputados y senadores nacionales que podría vaciar al macrismo en el Congreso y dejar al expresidente sin su principal herramienta de negociación con la Casa Rosada.

Luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el PRO se achicó como bloque en Diputados donde quedó reducido a un espacio de apenas 15 integrantes. La estrategia de Macri de cederle a Karina Milei el nombre de la alianza electoral bajo el rótulo de La Libertad Avanza, invisibilizar al PRO en las boletas y ceder la mayoría de las candidaturas dejó al partido amarillo en una situación de extrema fragilidad. A ese panorama se sumó la salida de al menos cinco diputados nacionales que responden a Patricia Bullrich y que se sumaron formalmente al bloque de LLA en el Congreso.

La última bala de Mauricio Macri Milei quedó así al borde del tercio propio de la Cámara Baja para poder blindar sus vetos presidenciales sin la necesidad de apelar a Macri. Sin embargo, el expresidente cuenta con una última bala. Su puñado de legisladores será necesario para que la Casa Rosada avance no solo con la sanción del Presupuesto 2026 sino también con la agenda de reformas laboral, impositiva y penal que el Presidente incluirá en las sesiones extraordinarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1986481772788432963?s=20&partner=&hide_thread=false Bienvenida Belén Avico a La Libertad Avanza Córdoba y al bloque de La Libertad Avanza en Diputados.



Seguimos fortaleciendo la fuerza del Presidente @JMilei en el Congreso.#LaLibertadAvanza pic.twitter.com/y33y6Pq5g3 — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 6, 2025 Con ese panorama, Macri reunirá este miércoles a partir de las 10 de la mañana al Consejo nacional del PRO. Un encuentro de fin de año de motivación para intentar contener la fuga de más dirigentes. La semana pasada, LLA sumó también a la ahora exdiputada PRO, Belén Avico, la última cordobesa que representaba al macrismo en el recinto.

Fugas en el PRO De esta manera, la bullrichista Avico se sumó a los 5 diputados que días atrás, también vía Twitter, anunciaban su incorporación a las fuerzas del cielo: Damián Arabia, Patricia Vásquez, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Sabrina Ajmechet. En el Senado, el PRO también sufre bajas. El bloque que conduce Martín Goerling sufrió la salida de la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, un nuevo portazo que mantiene abierta la hemorragia dirigencia que sufre el partido de Macri en el Congreso. Pero también más allá de los muros del palacio legislativo.

Diego Santilli se sumó también sin pedir permiso al gabinete nacional como flamante Ministro del Interior tras una tensa reunión en Olivos donde Macri le reprochó al Presidente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y fracasó una vez mas en su intento por sugerirle el nombre de algún dirigente del PRO para ocupar los ministerios de Seguridad y Defensa que dejarán vacantes Bullrich y Luis Petri a partir del 10 de diciembre. Pases a La Libertad Avanza Macri faltó al asado organizado la semana pasada por el bloque de sus diputados para recibir a Santilli como nuevo Ministro del Interior. Tampoco estuvo Fernando de Andreis, diputado electo y uno de los principales colaboradores del expresidente. El bloque está en ebullición. La interna se remonta a fines de agosto, cuando en una carta firmada por Macri, el Consejo del PRO resolvió "separar" del partido al diputado nacional Damián Arabia y al exsenador Pablo Walter, ambos cercanos a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Argumentaron "inasistencia al Consejo", pero ellos aseguran que se trata de diferencias sobre cómo acompañar al Gobierno. Lo que en realidad hay detrás es una fractura expuesta dentro de lo que queda del bloque PRO entre los pocos fieles a Macri y el sector que se referencia con la saliente Ministra de Seguridad que se pintaron de violeta e, incluso, varios ya se afiliaron a LLA. Una de ellas fue la propia Bullrich, que resultó electa senadora nacional por CABA en las elecciones del 26 de octubre.