El PRO se reunió para analizar su vínculo con La Libertad Avanza: "Trabajamos para ser alternativa"

El encuentro fue presidido por Mauricio Macri y contó con la presencia de numerosos dirigentes amarillos de todo el país. Reiteraron apoyo a las reformas de Javier Milei, pero reivindicaron su identidad.

El Consejo Nacional del PRO se reunió este miércoles a la mañana en la sede partidaria de la Capital Federal con el objetivo de analizar la actualidad del espacio y de trazar un balance sobre su vínculo con La Libertad Avanza (LLA) , de cara a los debates por el Presupuesto 2026 y por agenda de reformas de Javier Milei, que se darán en el marco de una nueva configuración del Congreso.

La cumbre se desarrolló a partir de las 10 de la mañana y fue presidida por Mauricio Macri y por su vice, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez . Participaron, además, dirigentes de primera línea de todo el país de la escudería amarilla, incluso de distritos donde la fuerza compitió en alianza con LLA.

Facundo Pérez Carletti , Jorge Macri , María Eugenia Vidal Cristian Ritondo , Guillermo Montenegro , Silvia Lospennato , Martín Yeza , Fernando de Andreis , Antonela Giampieri , Florencia de Sensi , Martín Maquieyra , José Núñez , María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Gisela Scaglia y Martín Ardohain son otras figuras de peso que dieron el presente.

El encuentro llega luego de las elecciones legislativas en la que los violetas se impusieron a nivel nacional. En CABA y Entre Ríos, la crew presidencial unió fuerzas con gobernadores amarillos, evitando dispersar al electorado y logrando victorias de peso. En el medio, Mauricio Macri y Javier Milei compartieron un almuerzo semanas atrás en la Quinta de Olivos, que no fue del todo satisfactorio para el expresidente.

Fue, también, una parada para reivindicar la identidad PRO en medio de las fugas de numerosos dirigentes a cuarteles libertarios.

Finalizado el cónclave, el diputado electo Fernando de Andreis dijo: "Lo más importante es que estamos los que tenemos que estar, sobre todo los que queremos estar. Estamos muy contentos de la pertenencia al PRO y creemos que el PRO tiene un enorme futuro".

"Nos comprometimos a trabajar para volver a ser alternativa en la Argentina pero, sobre todo, en los distintos distritos. Para eso, nos vamos a dar un trabajo interno a partir de ahora", agregó.

A su turno, María Eugenia Vidal reivindicó a un "PRO fuerte" e "independiente". "En el Congreso, a partir del 10 de diciembre, vamos a tener un bloque propio e independiente en Diputados y en el Senado, como lo tuvimos los últimos dos años", sostuvo.

Consultada sobre si el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa dentro del partido fundado por Macri, comentó: "Él se definió dentro del PRO, pero también hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que la decisión de ser ministro del Interior es a título personal".

Este martes, la exvicegobernadora se había mostrado junto a Mauricio Macri en un evento de la fundación Hacemos.

Jorge MAcri Luis Caputo Jorge Macri y Luis Caputo se reunieron en el Ministerio de Economía.

Actualmente, la tensión entre la Casa Rosada y los amarillos va in crescendo. Distintos episodios dan cuenta de ellos. Uno de ellos, por caso, es el reclamo del jefe de Gobierno porteño por la deuda de $274.000 millones que Nación mantiene con CABA en materia de coparticipación federal.

El alcalde busca que ese monto este contemplado en el Presupuesto 2026 y lo puso como condición para apoyar el proyecto. De hecho, el martes se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de avanzar en esa dirección. Aunque el encuentro fue catalogado como "positivo" por las partes, no hubo definiciones.

Los equipos técnicos se comprometieron a seguir trabajando juntos y volverán a verse la semana próxima.