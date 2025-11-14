La extenista que enfrentó a Djokovic y acusó a Sharapova de antipática: quién es Dominika Cibulkova







Logró buenos resultados en su carrera en el tenis, pero aún se recuerdan sus polémicas contra dos reconocidos colegas de profesión.

La figura del tenis europeo tuvo grandes roces con otras dos estrellas del deporte. Hanna Lassen/Getty Images

El tenis es un deporte bastante particular en comparación con el resto, ya que, al ser individual, hay que tener un carácter fuerte para estar solo en la cancha. Es normal ver personalidades intensas entre sus mayores figuras, pero algunas lo llevan a un extremo que las lleva a criticar a sus propios colegas.

Dominika Cibulkova consiguió posicionarse entre las cinco mejores del mundo con un enorme nivel. Pero también es conocida por sus polémicas declaraciones contra otras personalidades reconocidas de la disciplina, como Novak Djokovic y Maria Sharapova.

2018-china-open-day-5 Lintao Zhang/Getty Images La tenista eslovaca ha logrado tener buenos rendimientos en el circuito de la WTA. Lintao Zhang/Getty Images La carrera de Cibulkova en el tenis Nacida en Eslovaquia, se mostró apasionada por el tenis desde muy pequeña. A medida que transcurrían los años, empezó a destacarse a nivel nacional y luego ya era una de las grandes promesas de toda Europa. Cuestionada por su altura de 1,60 metros, esto jamás fue un impedimento para jugar de igual a igual contra sus colegas.

Debutó profesionalmente en 2004, con apenas 15 años, pero adaptarse al circuito profesional a tan temprana edad no fue una tarea fácil. La regularidad llegó recién en 2009, cuando consiguió la Copa Hopman en dobles mixtos junto a Dominik Hrbaty.

En 2011 celebró por primera vez en la WTA, con un título ganado en Moscú. Luego triunfó en San Diego en 2012, Stanford 2013 y, en 2014, ya era tomada en serio por todo el mundo: llegó a la final del Abierto de Australia, aunque cayó ante Li Na.

En 2016 vivió su mejor año en el tenis: se posicionó en el Top 4 del ranking de la WTA, además de conquistar cuatro títulos. Uno de ellos fue el WTA Finals, uno de los certámenes más importantes. Llamativamente, decidió retirarse en 2019 con tan solo 29 años y ocho títulos en su haber. Su enfrentamiento con Djokovic y Sharapova Así como era una fiera en la cancha, también lo era fuera de ella. Dominika tuvo varias polémicas a la hora de declarar, con dos figuras muy reconocidas del deporte: Novak Djokovic y Maria Sharapova. “No lo entiendo. Que reciban lo mismo no quiere decir que ganen menos”, arremetió contra Nole en 2016, quien consideraba que los hombres y las mujeres no deberían ganar igual. En la misma entrevista tuvo críticas para su colega Sharapova, a quien tildó de “persona completamente antipática”, “arrogante”, “engreída” y “fría”. También reveló que, a la hora de compartir vestuario, la rusa no fue capaz de saludarla ni a ella ni al resto de sus compañeras de profesión.

