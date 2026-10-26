La provincia de Buenos Aires cuestionó al Gobierno por el silencio tras la victoria de Lula y presentó un curioso tutorial para Javier Milei

En conferencia de prensa, el ministro Carlos Bianco habló de una victoria “épica e histórica” en Brasil, lamentó que el Presidente no felicitara a su par de Brasil y repudió sus dichos sobre periodistas. También detalló indicadores de caída del consumo y el empleo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , felicitó este lunes a Lula da Silva por su “victoria épica e histórica” en el balotaje de Brasil y cuestionó a Javier Milei por no haberlo saludado. Lo hizo en una conferencia de prensa junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque , en la que también presentó un “tutorial” para que el Presidente entienda qué significa no llegar a fin de mes.

En el gobierno bonaerense resaltan la alegría que representa el triunfo de Lula , en línea con la afinidad política que tiene con él el gobernador Axel Kicillof . Fuentes del gabinete recordaron que Kicillof “jugó a fondo” con el presidente brasileño: lo visitó en varias ocasiones y, durante la última semana, le expresó su apoyo en cada uno de los actos en los que participó.

“Felicitamos a Lula por su victoria épica e histórica. Felicitamos a la democracia. Las elecciones fueron absolutamente transparentes. No hubo ningún tipo de fraude”, afirmó Bianco. Luego lamentó que el presidente libertario no haya felicitado al mandatario brasileño : “Lamentamos que Milei no haya felicitado a Lula como corresponde. Es nuestro principal socio comercial. Como no lo hizo Milei, lo hicieron referentes de nuestra fuerza política. Yo me comuniqué con el embajador. Estamos felices por este fortalecimiento de la democracia de América Latina”.

El ministro fue más duro al evaluar la relación entre ambos gobiernos. “Las relaciones diplomáticas con Brasil venían mal. ¿Cómo vas a retirar al embajador? Milei hizo un papelón. Le faltó el respeto a Lula en Estados Unidos y en Brasil. ¿Cómo se sienta ahora en espacios institucionales? ¿Cómo se sienta a negociar la llegada de una inversión? ¿Con qué cara? Es un papelón”, disparó. Y marcó el contraste con la gestión provincial: “Nosotros tenemos diferencias ideológicas por ejemplo con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Pero nunca le faltaríamos el respeto. Trabajamos bien con los 135 intendentes. Tenemos responsabilidad institucional”.

Anteriormente, el gobernador bonaerense , Axel Kicillof , interpretó que el triunfo de Lula fue una derrota para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y para Milei. “En la campaña bolsonarista se quiso mostrar un éxito de las políticas del presidente Milei y los brasileños rechazaron el ajuste y la subordinación a intereses extranjeros”, dijo en declaraciones radiales.

Sostuvo que “el pueblo comprendió que no podía pasarle esto a Brasil, que no era por el lado de la motosierra” y cerró: “A todos nos llenó de alegría y tranquilidad. Por más que amenacen y pongan toda la guita del mundo, prevalece un pueblo que quiere ir en una dirección que no tiene nada que ver con el odio, con la guerra, ni con la sumisión”.

El tutorial

Por otro lado, Bianco se refirió a la burla del Presidente hacia quienes no llegan a fin de mes. “Quizá no entiende lo que significa no llegar a fin de mes. Por eso le preparamos un tutorial para que el presidente Milei entienda qué significa”, sostuvo. Y advirtió: “En lo inmediato no es que la gente se muera. Sí hay gente que va empeorando en su salud y va a fallecer antes porque no accede a medicamentos o gente que tiene mala nutrición”.

El funcionario enumeró una serie de indicadores económicos. Según expuso, 2026 lleva el cuarto peor desempeño económico desde 1993, después de la pandemia, la crisis de 2001 y la del Tequila de 1995. Afirmó que desde la llegada de Milei las ventas mayoristas cayeron 17%, las minoristas 12% y las de supermercados 10%, y que cerraron 32 mil empresas. Dijo además que la gente destina el 15% de sus ingresos a pagar luz, agua y transporte, cuando antes era el 6%, y que el salario mínimo cayó 34% y el haber mínimo jubilatorio 17%. Habló de una inflación de 249%, de un aumento de 944% en la canasta de servicios públicos, de que el 40% agotó sus ahorros en 2024 y de que hay 21 millones de personas endeudadas.

“Esperemos que el presidente Milei pueda entender por qué no se llega a fin de mes. Hay recesión, faltan ingresos. Le queríamos dar este servicio al Presidente porque quizá sus asesores no lo hacen. Ellos están en otro lado. No saben lo que es no llegar a fin de mes”, concluyó.

Bianco también repudió las expresiones de Milei contra periodistas. Las declaraciones del Presidente habían sido el viernes por la noche, en la cena de la Fundación Faro, donde calificó la investigación por el caso $LIBRA de “operación política y mediática” con “fines golpistas”. Allí apuntó contra cinco periodistas, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes llamó “ensobrados y corruptos”, y afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de put*”. Sus dichos generaron repudio de dirigentes opositores, de referentes aliados y de organizaciones periodísticas.

El ministro recordó que Milei viajó a España sin agenda oficial y tuvo “una semana tranquila”. “Insultó periodistas. Dijo que los periodistas son hijos de put* que se tienen que quemar en la hoguera. Los amenazó de muerte. Es muy grave. Nunca pasó desde el regreso de la democracia”, afirmó. “Condenamos que se amenace de muerte a los periodistas. No solo eso: no reflexionó ni pidió disculpas”, apuntó.

Además, cuestionó que el sábado el Presidente difundiera una imagen de excremento con la cara de esos periodistas, “en actitud digna de un preadolescente”. “Me da vergüenza ajena que un presidente haga estas cosas. Es realmente grave. Nos solidarizamos con estos periodistas. Pedimos a sus seres queridos que cuiden al Presidente un poco más porque, más allá de las diferencias obvias, no deja de ser nuestro presidente. Y genera vergüenza ajena”, cerró.