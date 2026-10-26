A los 91 años, la intérprete británica contó que la degeneración macular le impide volver a los escenarios y rodajes.

A lo largo de su carrera, la intérprete recibió importantes reconocimientos por sus trabajos en cine y teatro.

Judi Dench atraviesa una nueva etapa de su vida marcada por las limitaciones de una enfermedad visual que avanzó durante más de una década. La actriz británica, ganadora de un Oscar y figura central del teatro de su país que recaudó millones , confirmó que ya no puede actuar en películas ni presentarse sobre un escenario.

A sus 91 años, la intérprete también reconoció que perdió la capacidad de leer y que le cuesta identificar los rostros de las personas. El deterioro de su visión, asociado a la degeneración macular relacionada con la edad , terminó por imponer límites que ni la memoria ni su experiencia profesional pueden compensar.

Su testimonio reavivó el interés por el recorrido de una artista que conquistó al público desde Shakespeare hasta la saga de James Bond.

El problema que cambió la vida de Dench es la degeneración macular asociada a la edad , una afección que compromete la visión central y dificulta tareas cotidianas como leer, reconocer caras y distinguir detalles. La actriz hizo público su diagnóstico en 2012 y, durante años, intentó sostener su carrera pese al avance de la enfermedad.

La actriz británica construyó una extensa trayectoria entre los escenarios y las grandes producciones internacionales.

En una entrevista explicó que las limitaciones ya le impiden trabajar tanto en teatro como en cine . También contó que, en ocasiones, se acerca a personas equivocadas porque no consigue reconocerlas a tiempo. Son situaciones que muestran hasta qué punto el problema excede las exigencias de un rodaje o una función.

La dificultad para leer los guiones ya había condicionado su actividad profesional. En 2023, Dench explicó que necesitaba que otras personas le enseñaran sus parlamentos y que su memoria fotográfica, a la que había recurrido durante años, ya no alcanzaba para resolver todas las dificultades.

Aprender un texto no consiste solamente en recordar palabras: también implica ubicar las intervenciones, seguir indicaciones y responder a los movimientos de otros intérpretes.

Su declaración reciente representa un cambio significativo respecto de aquella etapa en la que todavía buscaba alternativas para continuar. La pérdida de visión se convirtió en una barrera laboral, aun para alguien acostumbrada a memorizar textos complejos y dominar el escenario.

Su recorrido artístico abarca desde las obras de Shakespeare hasta una de las franquicias más famosas de Hollywood. Instagram Judi Dench

Así construyó Judi Dench su fortuna en Hollywood y el teatro británico

La base de sus ingresos se construyó mucho antes de que Hollywood la convirtiera en una estrella internacional. Nacida en York, Inglaterra, en 1934, Dench debutó profesionalmente en 1957 como Ofelia en Hamlet, con la compañía Old Vic.

Después consolidó su prestigio en la Royal Shakespeare Company y en el circuito teatral británico, donde interpretó personajes como Julieta, Lady Macbeth y Cleopatra.

El teatro fue una parte esencial de su identidad artística y también una fuente sostenida de trabajo. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Laurence Olivier por sus actuaciones en escenarios británicos. En Broadway también obtuvo el premio Tony en 1999 por Amy's View, una distinción que confirmó el alcance internacional de su labor teatral.

El salto hacia una audiencia global llegó con GoldenEye, estrenada en 1995. Allí interpretó a M, la jefa del servicio secreto británico en la saga de James Bond. El personaje se mantuvo durante distintas etapas de la franquicia, junto a Pierce Brosnan y Daniel Craig, y convirtió a Dench en una presencia reconocible para millones de espectadores.

Otro punto de inflexión fue Shakespeare in Love (1998), donde interpretó a Isabel I. Aunque su participación en pantalla fue breve, ganó el Oscar a mejor actriz de reparto. Un año antes había recibido elogios por su papel de la reina Victoria en Mrs. Brown, película que ayudó a consolidar su proyección cinematográfica.

A esos trabajos se sumaron títulos como Iris, Notes on a Scandal, Philomena y Belfast. Esta última le valió una nueva nominación al Oscar en 2022. La combinación de cine comercial, dramas de prestigio, televisión y teatro explica la amplitud de su trayectoria y la diversidad de sus fuentes de ingresos.

También publicó libros y participó en proyectos vinculados con su experiencia artística. En 2023 apareció Shakespeare: The Man Who Pays the Rent, escrito junto con Brendan O'Hea, en el que repasó personajes, montajes y anécdotas de su relación con el dramaturgo.

Una carrera diversificada durante décadas ayuda a entender su posición económica, aunque no permite atribuir una suma concreta a cada producción sin documentación financiera.

¿A cuánto asciende el patrimonio neto de Dame Judi Dench tras décadas de éxitos?

Dench posee una fortuna de u$s50 millones. El monto se relaciona con una carrera extensa que incluyó grandes producciones, premios, trabajos televisivos y contratos teatrales.

Su participación en James Bond le dio visibilidad mundial y la vinculó con una de las franquicias más reconocidas del cine, mientras que películas como Shakespeare in Love y Philomena fortalecieron su prestigio y su presencia en la industria.

El retiro de la actuación tampoco implica, por sí solo, que sus ingresos hayan terminado de un día para otro. Los derechos vinculados con determinadas obras, las publicaciones y otros acuerdos pueden tener recorridos financieros distintos, aunque no hay información pública suficiente para calcular cuánto representan en su caso.