Axel Kicillof, sobre las elecciones en Brasil: "Triunfo de Lula da Silva, derrota de Donald Trump y Javier Milei" + Agregar ámbito en









El gobernador bonaerense destacó la capacidad del presidente brasileño para revertir el escenario electoral, cuestionó la injerencia de Estados Unidos y vinculó el resultado con el rechazo al ajuste y la subordinación a intereses extranjeros.

Axel Kicillof y Lula da Silva (imagen de archivo).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la interpretó como una señal política para la región, con impacto directo sobre el gobierno de Javier Milei. Sostuvo que el resultado representa una derrota para el Presidente y para Donald Trump, en un escenario atravesado por la disputa entre proyectos políticos contrapuestos y los intentos de injerencia extranjera.

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“Monstruoso lo que hizo Lula. Muchos pensaban que era imposible y él tenía la certeza de que se podía remontar”, afirmó Kicillof a El Destape. “Hay un mensaje que tiene que ver con que no hay que resignarse, bajar los brazos. Esa es la historia de vida de Lula”, señaló.

El mandatario bonaerense vinculó el desenlace con el rechazo a las políticas de Milei y a los intentos de presentar el programa económico argentino como un modelo exitoso. “Hubo un rechazo que incluyó a Milei. Se quiso mostrar un éxito en las políticas de Milei, y se rechazó el ajuste, la subordinación a intereses extranjeros”, sostuvo.

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR



Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse.



No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad.



Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil.

¡HAY… pic.twitter.com/f8zrpr2ok5 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026 Kicillof leyó el triunfo de Lula como un rechazo al ajuste de Milei En ese marco, Kicillof cuestionó la intervención de Trump en la campaña brasileña y consideró que los intentos de influir sobre el electorado no alcanzaron el resultado esperado. “Hubo un intento de injerencia de Trump en la campaña, trataron de influir con muchos instrumentos poderosos y fracasaron”, afirmó. También trazó un paralelismo con la Argentina, al recordar las declaraciones del presidente estadounidense sobre las elecciones locales y las consecuencias que había planteado ante un eventual resultado adverso a sus preferencias.

Para el gobernador, el triunfo de Lula excede las fronteras brasileñas y puede modificar el equilibrio político regional. “Triunfo de Lula, derrota de Trump y Milei”, resumió, al advertir que una victoria de la ultraderecha en Brasil habría abierto un escenario muy diferente para América Latina.

“Si se acierta en la comunicación y en la expresión de lo genuino, la convicción es arrasadora”, afirmó. Para Kicillof, la experiencia brasileña demuestra que las campañas apoyadas en las redes sociales, los algoritmos, el miedo y los recursos económicos no garantizan una victoria. “Brasil comprendió que no podía pasarle esto a Brasil, que no era por el lado de la motosierra”, agregó, en una referencia directa al programa de ajuste impulsado por Milei. El gobernador también se refirió a la decisión del Presidente de no reconocer el triunfo de Lula. Al respecto, pidió que no repita una conducta que asoció con sectores que tienen dificultades para aceptar una derrota electoral. “Vi el discurso de Bolsonaro. Es una historia en desarrollo. Fue una victoria arrolladora, que fue reconocida por las autoridades electorales de Brasil. Espero que Milei no opte por ese camino de nuevo”, sostuvo.