Javier Milei hizo "Six seven" en el balcón de Casa Rosada junto al Gabinete + Agregar ámbito en









El Presidente se asomó al balcón de la Casa de Gobierno y desde allí saludó a quienes pasaban por Plaza de Mayo.

Javier Milei se sumó al viral “six seven” desde el balcón de la Casa Rosada junto a integrantes de su Gabinete. La escena se produjo antes de la reunión de ministros, en una jornada marcada por la victoria de Lula da Silva en Brasil.

El presidente Javier Milei protagonizó una escena distendida en el balcón de la Casa Rosada junto a integrantes de su Gabinete, donde se sumó al famoso gesto viral conocido como “six seven”. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones y Sandra Pettovello, además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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El momento se produjo en una jornada atravesada por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, un resultado que significó un revés para las expectativas políticas del Gobierno argentino, que había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro. La escena en el balcón contrastó con la relevancia regional del resultado electoral y las diferencias ideológicas entre Milei y el mandatario brasileño.

La aparición pública tuvo lugar antes de la reunión de Gabinete convocada en la Casa Rosada, en la que el Presidente y sus funcionarios debían analizar la agenda del Gobierno y las repercusiones políticas del nuevo escenario brasileño. El gesto, popularizado en redes sociales, sumó una postal informal a una jornada marcada por la atención sobre el vínculo entre la Argentina y su principal socio comercial en la región.

La victoria de Lula entra en la agenda de Milei y abre un debate interno en el Gobierno La relación entre Buenos Aires y Brasilia ya atravesaba tensiones después de los ataques verbales de Milei contra Lula y de la decisión brasileña de reducir el nivel de representación diplomática en la Argentina. El triunfo del mandatario del PT anticipa la continuidad de un vínculo complejo entre dos gobiernos con posiciones enfrentadas sobre la economía, la integración regional y el orden internacional.

En paralelo, una parte del oficialismo considera que la derrota de Flávio Bolsonaro no necesariamente perjudica la estrategia internacional de Milei, que busca consolidar su relación con el presidente estadounidense. Otra mirada dentro del Gobierno pone el foco en la señal electoral que deja Brasil y en la posibilidad de que el resultado sea aprovechado por la oposición argentina.

En ese análisis también aparece el peso institucional que conservará la derecha brasileña. En el oficialismo destacan la representación parlamentaria del Partido Liberal y advierten que Lula deberá negociar con un Congreso en el que sus adversarios cuentan con una presencia importante. Esa composición podría limitar la capacidad del presidente brasileño para avanzar con su agenda durante el próximo mandato, pese al resultado favorable en las urnas. La reunión de Gabinete se desarrollará, además, en una semana con actividades presidenciales fuera de Buenos Aires. Milei tiene previsto viajar a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, y posteriormente viajar a Neuquén.