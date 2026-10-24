La Libertad Avanza realizó una jornada de afiliaciones en los 135 municipios de PBA + Agregar ámbito en









Legisladores, concejales y referentes barriales participaron de la actividad, según informó el partido. Sebastián Pareja defendió el despliegue y planteó la construcción de una alternativa para gobernar la provincia.

La Libertad Avanza informó que instaló mesas de afiliación en los 135 municipios bonaerenses.

La Libertad Avanza realizó este sábado una jornada de afiliaciones en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, según informó la conducción bonaerense del partido. La actividad contó con la participación de senadores, diputados, concejales y dirigentes barriales, que instalaron mesas para sumar integrantes y conversar con los vecinos.

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El encuentro se desarrolló pese al mal tiempo en buena parte del territorio provincial. Desde el espacio que encabeza Sebastián Pareja destacaron la convocatoria como parte del trabajo para ampliar su organización y difundir sus propuestas.

“Es muy inspirador que la gente se acerque a sumarse a La Libertad Avanza. Pero mejor que eso es ver cómo siguen demostrando su apoyo al Presidente, al proyecto de país y cómo se disponen a escuchar nuestra propuesta para la provincia”, sostuvo el dirigente.

Sebastián Pareja destacó el trabajo territorial del partido y planteó fortalecer una alternativa política en la provincia. Sebastián Pareja planteó fortalecer una alternativa provincial El presidente de LLA bonaerense vinculó la actividad con la intención de consolidar una propuesta política para Buenos Aires. “Hay una demanda muy grande de cambiar las cosas en Buenos Aires”, afirmó, y aseguró que su espacio es el que mejor comprende las dificultades de los habitantes de la provincia.

Pareja sostuvo que los referentes estuvieron presentes en los 135 distritos para recoger inquietudes y fortalecer la estructura partidaria. También relacionó la jornada con el denominado Cabildo Abierto, otra de las actividades impulsadas por la fuerza.

“Seguimos demostrando que estamos para dar la cara aunque no seamos los responsables de años de abandono”, expresó. La apuesta por ampliar la organización en los municipios El dirigente anticipó que el partido continuará con las actividades territoriales y buscará convertir los reclamos vecinales en iniciativas para la provincia. “Vamos a continuar profundizando este trabajo territorial en cada municipio, transformando las demandas de los bonaerenses en propuestas concretas para la Provincia”, señaló. En ese marco, Pareja planteó que el objetivo excede la incorporación de afiliados y apunta a desarrollar una propuesta de gobierno. “Nuestro objetivo no es solamente consolidar una alternativa política, sino construir el proyecto que finalmente pueda transformar de raíz la provincia de Buenos Aires”, concluyó.