Axel Kicillof dio el primer paso parlamentario para eliminar el límite a las reelecciones de intendentes

El proyecto impulsado por el espacio del gobernador busca eliminar el límite vigente y permitir nuevas candidaturas consecutivas de los intendentes. Se trata de una iniciativa que ya genera una disputa interna en el peronismo bonaerense y distintas posiciones entre los bloques opositores.

La iniciativa es impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce el gobernador Axel Kicillof y fue presentada por la senadora Ayelén Durán

El kicillofismo dio este viernes el primer paso parlamentario para avanzar con la eliminación del límite a las reelecciones consecutivas de los intendentes , al convocar para el próximo martes a la comisión de Legislación General del Senado provincial, donde buscará avanzar con un proyecto que habilita nuevamente los mandatos indefinidos.

La iniciativa es impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce el gobernador Axel Kicillof y fue presentada por la senadora Ayelén Durán . La convocatoria fue realizada por el senador Germán Lago , también alineado con ese espacio y titular de la comisión de Legislación General, donde se encuentra actualmente el único proyecto con estado parlamentario que propone eliminar el límite a las reelecciones de los jefes comunales .

El mandatario bonaerense había expresado días atrás su respaldo a terminar con la restricción y la vicegobernadora Verónica Magario acompañó esa postura. El avance parlamentario representa así la primera traducción concreta de ese posicionamiento político dentro de la Legislatura bonaerense.

El objetivo del oficialismo es hacer propio el proyecto de Durán y promover su tratamiento, aunque todavía no está definido si existe en el Senado provincial el consenso necesario para aprobarlo. La iniciativa también busca enviar una señal a los intendentes aliados de Kicillof , que vienen reclamando la eliminación del límite para poder competir nuevamente en 2027.

En paralelo, el massismo abrió una disputa por el giro parlamentario del proyecto. La senadora Malena Galmarini presentó notas ante la Secretaría Legislativa y la comisión de Legislación General para solicitar que la iniciativa sea enviada a la comisión de Reforma Política, que preside, al considerar que se trata de un tema propio de ese ámbito.

El planteo se basa en un artículo del reglamento legislativo que permite modificar el destino de los proyectos. Sin embargo, Lago no avanzó con ese pedido y desde su entorno sostienen que no existe una obligación de realizar ese cambio.

Reelección, si o reelección, no: qué piensan los diferentes espacios

La discusión reglamentaria refleja además una diferencia política dentro del peronismo bonaerense. Mientras el massismo se opone a eliminar el límite, el kicillofismo impulsa su derogación. La Cámpora, en tanto, mantiene una posición intermedia: no rechaza la posibilidad de habilitar nuevas reelecciones, pero plantea condiciones para acompañar la iniciativa.

En el radicalismo existen posiciones diferentes sobre el tema, mientras que La Libertad Avanza podría evaluar una negociación que incluya como contrapartida el avance de la boleta única de papel para los cargos electivos bonaerenses, una posibilidad que públicamente el espacio niega.

La normativa vigente establece que los intendentes que fueron elegidos en 2019 y reelectos en 2023 no podrán volver a presentarse en 2027. En total, son 80 jefes comunales de distintas fuerzas políticas: 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, siete al PRO y cinco a fuerzas vecinales. A ellos se suma el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien dejó el PRO a comienzos de 2025 y pasó a alinearse con el espacio del presidente Javier Milei.

El límite a las reelecciones también alcanzó a los legisladores bonaerenses, una restricción que ya se aplicó en los comicios anteriores. El proyecto de Durán no contempla ese punto, aunque otra iniciativa impulsada por Teresa García, actualmente diputada nacional, que propone eliminar la limitación para los legisladores ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial.