Senado: el bloque de Misiones se rompió en medio de la interna entre Hugo Passalacqua y Carlos Rovira

La legisladora Sonia Rojas Decut anunció la creación de un monobloque llamado "Movimiento por Misiones", cercano al gobernador. Carlos Arce, su anterior compañero de bancada, continuará en el espacio "Encuentro Misionero". Alarma en el Gobierno por la pérdida de una aliada.

La senadora nacional por Misiones, Sonia Rojas Decut , anunció este jueves que abandona la bancada que integraba junto a su compañero Carlos Arce para conformar un espacio propio. Se trata de una esquirla de la interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira , el histórico dirigente que comanda la política provincial desde hace más de 20 años.

A través de un comunicado, Rojas Decut formalizó su salida de Encuentro Misionero, el nuevo sello de Rovira, quien dejó atrás su marca del Frente Renovador de la Concordia Social. La legisladora tendrá un monobloque bautizado "Movimiento por Misiones", más cercano a Passalacqua.

“Vine al Senado a defender a mi provincia” , afirmó la dirigente en el escrito en el que dio a conocer su salto.

Explicó, a la par, que Movimiento por Misiones "es la expresión institucional del compromiso territorial que vengo sosteniendo desde el primer día " y "una herramienta de gestión al servicio del Gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo.”

Por su parte, Carlos Arce quedará vinculado al rovirismo y seguirá integrando la bancada Encuentro Misionero, siendo el único miembro.

La interna en Misiones

La fractura no solo impacta en la política provincial, sino que también enciende alarmas en la Casa Rosada, ya que ambos representantes solían votar a favor de las iniciativas del oficialismo. Ahora, Rojas Decut podría adoptar posiciones más opositoras, en sintonía con lo que pretende el gobernador.

Precisamente, uno de los motivos de la ruptura entre Hugo Passalacqua y Carlos Rovira fue la posición que este último adoptó frente a la Casa Rosada, ya que suele encuadrarse detrás de la gestión nacional de turno.

Passalacqua, en cambio, pretende competir por la reelección el año próximo. En ese marco, ensaya una postura reactiva a Javier Milei. De hecho, días atrás, oficializó su desafiliación de Encuentro Misionero. A él le siguió el exgobernador y exsenador Maurice Closs.

Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente). pic.twitter.com/vJh3Fmfin9 — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 3, 2026

El jefe provincial también se quedó con buena parte de los diputados provinciales que integraban el Frente Renovador de la Concordia Social. Su poder se ampara, principalmente, en la territorialidad, ya que logró un amplio respaldo de los intendentes.

Hace unos días, el mandatario envió el proyecto de Presupuesto 2027 a la Legislatura con fuertes críticas a la gestión libertaria, a la que acusó de aplicar "asfixia financiera" sobre las provincias.

Al respecto, se refirió a la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la desarticulación de programas sanitarios esenciales, en las que para este ejercicio que viene se desarticula el “Programa Remediar” -que quedó sin financiamiento- la eliminación del fondo compensador del transporte y el abandono del financiamiento de la infraestructura vial federal, debilitando a la Dirección Nacional de Vialidad.

También habló sobre "la reducción en el envío de los fondos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para sostener las cajas previsionales provinciales".

Carlos Rovira saludando al senador nacional Carlos Arce.

En 2025, el oficialismo de Misiones logró imponerse en las elecciones legislativas locales por escaso margen frente a La Libertad Avanza (LLA). Posteriormente, en las nacionales de octubre, los libertarios dieron vuelta el resultado y se alzaron con el oro, relegando a los renovadores al segundo lugar.

El episodio exhibió el desgaste de la figura de Rovira, quien llevó las riendas de la política local durante más de dos décadas.

Cabe recordar que entre mayo y junio del 2024, apenas meses después de la asunción de Milei, Passalacqua y Rovira enfrentaron una dura revuelta por parte de trabajadores estatales, docentes y policías, que puso en jaque a la administración local durante semanas de tensión.