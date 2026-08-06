Murió Darío James, intendente de Gaiman

El jefe comunal de la localidad chubutense tenía 56 años y falleció luego de ser intervenido en una clínica de Trelew. Referente de la UCR, gobernaba Gaiman desde 2019 y había sido reelecto para un segundo mandato en 2023.

Darío James murió a los 56 años tras una operación cardíaca. Había devuelto al radicalismo la conducción de Gaiman después de dos décadas.

El intendente de Gaiman, Darío James, murió este jueves a los 56 años como consecuencia de una afección cardíaca. El jefe comunal fue sometido a una compleja cirugía en una clínica privada de Trelew, pero no logró superar la intervención. La noticia generó una fuerte conmoción en Chubut y motivó numerosos mensajes de pesar desde el arco político.

James era una de las principales figuras de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia y transitaba su segundo mandato al frente del municipio de Gaiman, luego de haber sido reelegido en 2023.

Antes de desembarcar en la política, desarrolló durante más de tres décadas su actividad laboral en la Cooperativa de Gaiman. También fue productor agrícola, apicultor y formó parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad.

Afiliado al radicalismo desde joven y militante del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, recién en 2019 aceptó competir por la Intendencia. Ese año obtuvo cerca del 55% de los votos y devolvió a la UCR el gobierno de Gaiman después de dos décadas.

Al asumir el 12 de diciembre de 2019, planteó una gestión enfocada en el ordenamiento de las cuentas públicas, la transparencia administrativa y la profesionalización del Estado municipal. En 2023 fue reelecto para el período 2023-2027, consolidando su liderazgo político en la localidad.

En una entrevista concedida en 2021 había explicado las razones que lo llevaron a involucrarse en la política. "Me metí en política porque me daban bronca algunas cosas que pasaban", afirmó entonces, al tiempo que sostenía que el municipio necesitaba una administración con criterios de eficiencia y equilibrio fiscal.

James también se definía como un dirigente "políticamente incorrecto". Mantenía un perfil bajo y un estilo de gestión centrado en la administración antes que en la confrontación partidaria. En reiteradas oportunidades manifestó que la prioridad de un intendente debía ser equilibrar las cuentas públicas antes de anunciar grandes obras.

El mensaje de Ignacio Torres

Tras conocerse la noticia, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, expresó su pesar a través de las redes sociales.

"Se va un gran intendente, pero sobre todo una gran persona: honesta, trabajadora y profundamente comprometida con Gaiman y con cada uno de sus vecinos", escribió el mandatario provincial.

Con enorme tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Darío James.



Se va un gran intendente, pero sobre todo una gran persona: honesta, trabajadora y profundamente comprometida con Gaiman y con cada uno de sus vecinos. Tuve la suerte de trabajar con él y de compartir muchos… pic.twitter.com/3qqhzrBBZO — Nacho Torres (@NachoTorresCH) August 6, 2026

Torres recordó además el trabajo compartido con James y destacó su vocación de servicio. "Darío era una persona generosa, que vivió hasta el último de sus días con una enorme vocación de servicio, y ese es, estoy seguro, el legado más valioso que nos deja", señaló.

Finalmente, el gobernador envió sus condolencias a la familia del intendente y a toda la comunidad de Gaiman: "Acompaño con todo mi cariño a su familia, a sus seres queridos y a todo el pueblo de Gaiman en este momento de profundo dolor. Que en paz descanse".