Intendentes de todo el país rechazaron la ley de Tierras y alertaron por la extranjerización del territorio

La Federación Argentina de Municipios pidió a los senadores que rechacen el proyecto impulsado por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles efectos en los recursos estratégicos y la soberanía nacional.

La FAM reclamó que el Senado preserve los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) , integrada por más de 500 intendentas e intendentes de todo el país, rechazó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e instó a los senadores nacionales a defender el territorio, los recursos estratégicos y la soberanía argentina.

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A través de un comunicado titulado “La Patria no se vende. La tierra tampoco ”, la entidad presidida por Fernando Espinoza cuestionó la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y advirtió que podría profundizar la extranjerización del territorio nacional.

“Solicitamos a las senadoras y los senadores de la Nación que rechacen el proyecto que modifica el régimen de protección de las tierras”, plantearon desde la organización.

El pronunciamiento se conoció mientras el oficialismo negocia cambios en el texto para conseguir los votos necesarios en el Senado. La nueva versión eleva del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrán quedar en manos extranjeras, luego de que la propuesta original buscara eliminar completamente las restricciones vigentes.

Desde la Federación sostuvieron que el proyecto “desmantela una herramienta estratégica para la defensa de la soberanía nacional” y cuestionaron la flexibilización de las restricciones sobre zonas de frontera y áreas con recursos estratégicos.

“La tierra no es una mercancía más. Es soberanía, producción, agua, alimentos, energía, minerales estratégicos y futuro. Quien controla la tierra controla los recursos que hacen posible el desarrollo de una Nación”, señalaron.

La FAM también alertó sobre la posibilidad de que grandes extensiones del país queden bajo control de intereses extranjeros, especialmente aquellas en las que se encuentran reservas de litio, cobre, oro, plata, uranio, gas, petróleo y agua dulce.

La entidad advirtió que flexibilizar las restricciones podría dejar recursos estratégicos bajo el control de intereses extranjeros.

En ese sentido, comparó el régimen argentino con las restricciones vigentes en otros países de la región y Europa. El documento menciona los límites aplicados en Brasil, la prohibición de comprar tierras en zonas de frontera en Perú, las restricciones sobre terrenos fiscales en Bolivia y los controles estatales sobre tierras agrícolas en Francia.

“Mientras el mundo protege sus recursos estratégicos, este proyecto pretende eliminar herramientas que resguardan los nuestros”, advirtieron los intendentes.

La organización recordó además que la Justicia suspendió por inconstitucional el intento del Poder Ejecutivo de derogar la ley de Tierras mediante el DNU 70/2023.

“Preservar el patrimonio territorial no es una decisión circunstancial de un gobierno de turno. Es una obligación permanente del Estado argentino”, afirmó la FAM, que cerró el comunicado con un pedido al Senado para que rechace el proyecto y preserve la legislación vigente.