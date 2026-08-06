Santa Cruz: Claudio Vidal pisó el acelerador y anticipó que buscará la reelección en 2027

El gobernador confirmó que competirá el año próximo. Críticas al kirchnerismo en busca de polarizar y guiños a la Casa Rosada, que por ahora esquiva un acuerdo. El PJ selló la unidad y se encolumna detrás del intendente de Río Gallegos.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , pisó el acelerador y anticipó este jueves que buscará la reelección en 2027 , comenzando a despejar el horizonte electoral. “¿Se piensan que yo le voy a dar lugar para que vuelvan los mismos corruptos de siempre?”, dijo durante una actividad en Río Gallegos en la que apuntó contra el kirchnerismo, en búsqueda de polarizar.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de la presentación del Plan Provincial de Alumbrado Público, que contempla la incorporación de 15.000 luminarias LED para distintas localidades provinciales, un hecho que devino en una conferencia de prensa improvisada, donde manifestó su intención de revalidar el año próximo el triunfo obtenido en 2023 , cuando puso fin a 40 años de gestiones justicialistas.

Allí, Vidal volvió a subir al ring a la tropa K en su kilómetro cero. " El kirchnerismo, cuando no gobierna, trabaja para destruir a los que gobiernan y no le importa en absoluto que el perjudicado sea el pueblo de Santa Cruz”, lanzó. Y redobló la apuesta: "Fueron ladrones toda la vida y no van a cambiar porque lo llevan en los genes".

En otro pasaje de su discurso, el mandatario apuntó contra Unión por la Patria, a la que acusó de bloquear en la Legislatura su proyecto de "financiamiento estratégico", un pedido de autorización para tomar deuda por hasta u$s600 millones a través de un cóctel que incluye financiamiento multilateral y emisión de bonos, con una estructura integrada por u$s375 millones mediante CAF y u$s225 millones a través del mercado de capitales.

Actualmente, Santa Cruz enfrenta una delicada situación social. Durante semanas, hubo paros y conflictos con docentes, estatales y policías, que mantuvieron un largo acampe frente a la gobernación. De hecho, este jueves, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un comunicado repudiando la decisión del Gobierno provincial de volver a aplicar descuentos salariales por las medidas de fuerza.

"Esta conducta contradice el principio de buena fe en la negociación colectiva, debilita la confianza entre las partes y reduce el impacto de los aumentos acordados", lanzó la agremiación.

Claudio Vidal compartió palco con Javier Milei en La Rural.

Además, advirtió que los descuentos afectan la economía de las familias docentes, "obligándolas en muchos casos a" endeudarse para afrontar gastos básicos". Recientemente, ADOSAC y AMET acordaron con el distrito un aumento acumulado del 17,8%, aunque la tensión se mantiene activa.

De extracción peronista, Claudio Vidal proviene del gremialismo petrolero. En 2023, en alianza con la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios opositores, su frente "Somos Energía Para Renovar Santa Cruz" (SER) le puso fin a cuatro décadas de gobiernos justicialistas en la provincia y sucedió a Alicia Kirchner, hoy senadora.

Durante su gestión, constituyó un vínculo oscilante con la administración de Javier Milei, que incluyó momentos ásperos, como la parálisis de las obras en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic y el repliegue de YPF, que focaliza su estrategia en Vaca Muerta.

Actualmente, el mandatario está distanciado de su vice, el radical Fabián Leguizamón. En paralelo perdió el respaldo de los senadores que llegaron a la Cámara alta en su boleta: Natalia Gadano y José María Carambia. Este último -hermano del intendente de Las Heras, Antonio Carambia- ya anunció su intención de competir para ser gobernador en 2027. Ambos gestionaron la visita de Victoria Villarruel a tierras santacruceñas en abril, un desembarco donde no hubo reunión con Vidal.

El año pasado, el jefe provincial se unió a Provincias Unidas (PU), el espacio que fundaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut), aunque mantuvo un vínculo equidistante con la escudería.

Como a la mayoría de sus compañeros de equipo, no tuvo una buena performance: su fuerza cayó al tercer puesto, vencida por el peronismo y por La Libertad Avanza (LLA), que quedó segunda. Ahora, con las cuentas complicadas y casi sin poder de negociación legislativa, intenta un acercamiento con Nación. De hecho, participó de la asunción de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, compartió palco con Milei en La Rural y acompañó al Presidente en la vigilia del 9 de Julio, en Tucumán.

El desafío opositor

Del otro lado del ring, quien pica en punta para disputar el Poder Ejecutivo provincial por el PJ es el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Grasso logró una lista de unidad y quedará al frente del partido, que planeaba internas el 16 de agosto. Incluso pudo contener en su armado al alcalde de El Calafate, Héctor Javier Belloni, otro nombre que se anota en la carrera rumbo al 2027.

También suena como potencial competidor el cura y diputado nacional Juan Carlos Molina, ganador del comicio en octubre y espada de Cristina Kirchner.

Otra vez la motosierra se lleva 40 puestos de trabajo en Santa Cruz con el lamentable cierre de Carrefour.



Ya son 10.000 familias sin fuente laboral desde el 2023, esto es claramente la respuesta a una política económica nacional y provincial que no funciona y que no prioriza a… pic.twitter.com/Gfnx4ZmyLi — Pablo Grasso (@pablograssook) July 23, 2026

Los libertarios, en tanto, alistan a Jairo Guzmán, diputado nacional. Guzmán intensificó sus recorridas por el distrito en las últimas semanas y reparte críticas entre el kirchnerismo y Vidal. En una de sus recientes proclamas, el dirigente aseguró que "Santa Cruz está en crisis porque no tiene gobernador".

"Mientras el gobernador y el intendente de Rio Gallegos se pelean por el protagonismo en las redes sociales, nadie gobierna", denunció. En el peronismo se entusiasman con que Vidal y los libertarios compitan separados y así usufructuar la división del electorado refractario al justicialismo.

Por el tenor de las críticas violetas al gobernador, hoy suena difícil que confluyan en una alianza, aunque no hay que descartarlo. Si bien todavía no está definida la fecha de votación en la provincia, algunos dirigentes dicen que la prioridad es destrabar el proyecto de Financiamiento Estratégico. "Ahí está el quid de la cuestión, parte de la reelección está atada a eso", admiten fuentes locales. Otro ítem que jugará el año próximo es que la provincia no cuenta con ley electoral.

Al asumir, el mandatario logró suprimir la ley de Lemas, pero no confeccionó una que la reemplace, por lo que el formato y la fecha de votación para los próximos comicios todavía son una incógnita.