Para los gobernadores de JxC la reunión con Francos "fue mala"

En rigor, se trata de los mismos gobernadores que firmaron semanas atrás acuerdos con la Nación, con el mismo Francos, antes de la aprobación de la Ley Bases, para la continuidad de las obras públicas paralizadas desde diciembre del año pasado y otras que ya habían sido aprobadas. Es decir, para determinar cuáles quedarían bajo la órbita del Estado nacional, mientras otras serían transferidas a las provincias para que continúen con financiamiento local. "No se avanzó en casi nada porque no hay quien gestione, no sabemos si es por impericia o decisión política", señaló este jueves a Ámbito una fuente relacionada con uno de los gobernadores que estuvo en la Casa Rosada. Por esta razón, este fue uno de los temas sobre los que más se habló en el encuentro que arrancó a las 11 y se extendió por dos horas.