Federico Angelini se sumó a la gestión de Maximiliano Pullaro tras su salida del Ministerio de Seguridad

Había renunciado a su puesto en el Gobierno nacional para saltar a la gestión santafesino. El gobernador lo recibió con un posteo en sus redes sociales.

Tras dejar su cargo en la Subsecretaría de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad , Federico Angelini comenzó a trabajar para la administración de Santa Fe. El dirigente cercano a Patricia Bullrich ocupa ahora un puesto bajo la comandancia del gobernador Maximiliano Pullaro .

Angelini debutó este jueves al frente de la Secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, puesto que había quedado vacante luego de que Virginia Coudannes saltara de ese asiento a la vocería de la gestión santafesina, en búsqueda de orientar una nueva estrategia comunicacional en la provincia.

El propio Pullaro le dio la bienvenida al funcionario en las redes sociales a través de una publicación. "Dimos la bienvenida a Federico Angelini que se suma al equipo del Ministerio de Seguridad de Santa Fe para seguir trabajando por una provincia más segura, donde los santafesinos vivan en paz", dijo el mandatario.

Al respecto, recordó que el dirigente "ya venía trabajando en la coordinación con las fuerzas federales dentro del Plan de Seguridad, y ahora se integra a nuestro equipo para seguir sumando y trabajando por el orden, el control y la seguridad de todos los santafesinos".

Una nueva reunión semanal para seguir bien de cerca la operatividad policial en cada rincón de la provincia. Hoy le dimos la bienvenida formal a @fangelini , que se suma al equipo del @MinSegSF . Fede ya venía trabajando en la coordinación con las fuerzas federales dentro del Plan… pic.twitter.com/x8ad9TTg5D

Angelini llegó a la gestión santafesina luego de dar el portazo en Nación. Se había desarrollado en el Ministerio de Seguridad de la mano de Patricia Bullrich y continuó en la cartera tras el desembarco de Alejandra Monteoliva.

Sin embargo, en el último tiempo quedó en una posición incómoda dentro del armado libertario, especialmente en Santa Fe, donde el espacio responde a la diputada nacional Romina Diez, cercana a Karina Milei.

El paso de Angelini por Seguridad estuvo atravesado por la agenda rosarina: fue una de las caras nacionales del dispositivo antinarco que la Casa Rosada coordinó con Santa Fe para bajar la violencia en Rosario.

Como subsecretario de Intervención Federal, tuvo un rol importante en el Plan Bandera, la estrategia impulsada por el Gobierno nacional junto a la administración de Pullaro para combatir el narcotráfico. Durante los momentos más críticos de la ciudad, funcionó como enlace entre la Nación y la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad buscaron bajarle el tono a las internas y señalaron que Angelini dejaba el cargo para dedicarse al trabajo político en su provincia. Su renuncia se hará efectiva el 1 de junio.

En el PRO santafesino, sin embargo, ya daban por hecho su desembarco en la gestión provincial. Angelini mantiene desde hace tiempo una buena relación con Pullaro y distintos sectores de Unidos lo consideran una figura útil para reforzar el armado territorial.