La Legislatura de Córdoba rechazó los cambios a zona fría y suma presión a los senadores

Con aval del gobernador Martín Llaryora, los legisladores instaron a los tres representantes de la provincia en la Cámara alta a votar en contra del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. 13 municipios perderían el beneficio en el distrito.

La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves una serie de proyectos destinados a rechazar las modificaciones al régimen de zona fría que ya cuentan con media sanción de Diputados. El cuerpo legislativo instó a los senadores cordobeses a votar en contra de los cambios y "defender los intereses de la provincia".

Tras una extensión del debate parlamentario por más de tres horas, los legisladores ratificaron diversas posturas institucionales frente a las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Se advirtió que dichas medidas "comprometerían la continuidad de los beneficios tarifarios que actualmente alcanzan a miles de usuarios de la provincia".

Durante el debate se abordaron iniciativas presentadas por legisladores y legisladoras de distintos bloques parlamentarios, entre ellas proyectos de declaración y resolución que expresan posicionamientos respecto de eventuales modificaciones al régimen establecido por la Ley Nacional 27.637.

Los expedientes incluidos en el temario contenían expresiones de preocupación, rechazo e instrucciones dirigidas a representantes cordobeses en el Congreso de la Nación , en relación con el tratamiento del proyecto de ley 0003-PE-2026, modificatorio del esquema vigente de beneficios tarifarios para zonas frías.

El texto aprobado establece en el artículo 1º que instruye a los senadores nacionales por Córdoba, en virtud de lo establecido en el artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial, para que defiendan los intereses de la provincia en el tratamiento del mencionado proyecto. La iniciativa se fundamenta en que generará un perjuicio económico a las familias cordobesas.

Asimismo, señala en el artículo 2° su preocupación y rechazo a la media sanción dada en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica el régimen de subsidios a los consumos de gas natural en zonas frías, y señala textualmente: “ Su sanción definitiva provocaría un importante aumento en las tarifas de gas natural, afectando de manera directa a miles de usuarios cordobeses, profundizando desigualdades territoriales y sociales en un contexto de crisis económica y pérdida de ingresos”.

Durante la jornada, el pleno resolvió instruir formalmente a los senadores nacionales por Córdoba para la defensa de los intereses provinciales. Asimismo, se expresó el rechazo a la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación y se aprobó una declaración de preocupación ante la condonación de deudas a las prestatarias Edenor y Edesur, calificando la medida como asimétrica respecto a las jurisdicciones del interior.

La posición del gobernador Martín Llaryora

Tras la sesión, el titular del bloque del oficialismo cordobés, Facundo Torres, consideró que "Córdoba dio hoy una señal política clara y contundente. Porque no puede haber argentinos de primera y de segunda según el lugar donde viven".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FacuTorresLima/status/2060049907424076139&partner=&hide_thread=false Hoy en la Legislatura no tuvimos una sesión especial en vano, como algunos intentaron plantear.



Con más de dos tercios de la Cámara y el acompañamiento de distintas fuerzas políticas, en una votación histórica aprobamos instruir a los senadores nacionales por Córdoba a defender… pic.twitter.com/IsgINbOBGa — Facundo Torres (@FacuTorresLima) May 28, 2026

"Escuchamos a los intendentes y jefes comunales que vienen alertando sobre el impacto que tendría esta medida en miles de familias del interior. Esto también es federalismo: dejar de beneficiar siempre al AMBA mientras el interior vuelve a pagar las consecuencias", sacó pecho Torres, en un mensaje que fue compartido por el gobernador Martín Llaryora.

Actualmente, los senadores por Córdoba en el Congreso son los libertarios Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez, y la peronista Alejandra Vigo, cercana al gobierno de Llaryora.