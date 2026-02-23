Luis Juez oficializó su pase al bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Con la llegada del cordobés, la escudería presidencial tendrá 21 bancas en la Cámara alta. Más movimientos en el recinto ante una semana clave, que incluye el tratamiento de la reforma laboral.

Luis Juez y Patricia Bullrich compartirán el bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

El senador nacional por Córdoba Luis Juez oficializó este lunes su pase a la bancada de La Libertad Avanza (LLA), a cargo de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich . El salto ocurre a solo días de que la Cámara alta discuta la reforma laboral que llega con cambios desde Diputados, donde consiguió un aval mayoritario.

La noticia fue dada a conocer por la propia Bullrich a través de sus redes sociales. "¡Bienvenido, Luis Juez, oficialmente al bloque de La Libertad Avanza!", escribió en X la legisladora, quien comanda a la tropa violeta en el recinto.

Y completó: "Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita".

De esta manera , la fuerza del presidente Javier Milei tendrá un total de 21 bancas en el Senado , justo en la antesala del viernes, cuando la reforma laboral volverá a discutirse para su aprobación definitiva, hecho que esperan con ansias en la Casa Rosada.

¡Bienvenido @ljuez oficialmente al Bloque de La Libertad Avanza! Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita. pic.twitter.com/92S9Zvpom2

En los hechos, Juez ya venía trabajando codo a codo con los libertarios, pero la oficialización de su pase termina por dar una muestra de fortaleza de la crew mileista. Por el contrario, impacta en el PRO, que, además del mencionado dirigente, también perdió a su otro alfil cordobés en la Cámara: Carmen Álvarez Rivero , otra incorporación violeta.

El debate por la modernización laboral no será el único de esta semana, ya que el Gobierno pretende avanzar con la ley de glaciares y la reforma del Código Penal Juvenil.

Si se tienen en cuenta a sus aliados habituales, LLA podría sumar 44 voluntades, incluyendo al PRO, a los representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y a los partidos provincialistas, que vienen de ser claves en el Presupuesto y la reforma laboral.

Ruptura peronista en el Senado

En esa pecera, Milei espera también sumar votos del peronismo anti K, que profundiza su fractura. Este lunes, tres senadores dieron el portazo del bloque justicialista que conduce José Mayans. Se trata de la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.

La primera es alfil del salteño Gustavo Sáenz; el segundo, de Raúl Jalil, y la tercera de Osvaldo Jaldo, todos caciques provenientes del peronismo, que rechazan la conducción nacional de Cristina Kirchner. El bloque se llama Convicción Federal y existía de antemano, aunque formaba parte del espacio PJ.

También integraban ese lugar el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal, espada de Ricardo Quintela, quienes no se plegaron a la jugada.

Convicción Federal Senado En el centro, Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, los tres senadores que se escindieron del bloque PJ.

A través de un comunicado, los legisladores oficializaron la fractura. "Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición", informaron.

En esa línea, aseguraron que "ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas".

"Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad", se quejaron.

Por último, aclararon que "no son libertarios" y que no "se van con Milei", sino que son críticos de su plan económico.

"La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales", concluye el texto de la bancada que conducirá Moisés.

Así las cosas, La Libertad Avanza fortalece su posición en el Senado con el salto de Luis Juez y, además, indirectamente podría captar voluntades de una escudería que manejará con autonomía de la oposición dura centralizada en el PJ nacional.