Semana clave: el Senado sesiona tres veces y Javier Milei se prepara para hablar frente a la Asamblea Legislativa

Como pocas veces se vio, la Cámara alta celebrará una seguidilla de sesiones en las que el oficialismo se prepara para anotarse una serie de triunfos con la sanción de la reforma laboral y del nuevo Régimen Penal Juvenil como platos fuertes. El objetivo del Presidente es dar su discurso de inauguración de sesiones ordinarias con ambas leyes bajo el brazo.

Se viene una semana atípica en el Senado . En la previa a la inauguración del período de sesiones ordinarias de este domingo, la Cámara que lidera Victoria Villarruel celebra tres sesiones al hilo . El motivo de esta seguidilla pocas veces vista es que Javier Milei brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa con la reforma laboral ya sancionada . Además del Presidente, quien también tendrá motivos para celebrar es Patricia Bullrich. En menos de tres meses como senadora, la exministra se anotó una seguidilla de triunfos, con el Régimen Penal Juvenil –su caballito de batalla– como principal cucarda.

La recta final de las sesiones extraordinarias estará cargada de actividad en el Senado . Como pocas veces, la Cámara alta sesionará tres veces en menos de 5 días. El martes se reunirá para celebrar la sesión preparatoria en la que el cuerpo elige a las autoridades de la Cámara. Un lugar decisivo que se somete a votación ese día es el de la Presidencia Provisional del Senado , que se ubica en la línea de sucesión presidencial. Todo indica que esa silla seguirá ocupada por el puntano Bartolomé Abdala .

El jueves, luego de esa sesión de carácter protocolar, la Cámara volverá a sesionar (resta la convocatoria oficial) para avanzar con el caballito de batalla de la exministra de Seguridad. Se trata del nuevo Régimen Penal Juvenil que fue aprobado semanas atrás en Diputados. La iniciativa, que entre los puntos salientes lleva a 14 la edad de punibilidad, fue reflotada por la titular del bloque oficialista en el Senado luego del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe . Milei recogió el guante y lo incorporó al temario de sesiones extraordinarias.

Luego de que el proyecto boyara en Diputados durante los dos primeros años de mandato de Milei (por falta de votos), en tiempo récord, su delfina, Laura Rodríguez Machado , logró su aprobación en la Cámara baja. Y ahora la exministra de Seguridad se prepara para su sanción definitiva días antes de que Milei exponga en el Congreso.

En esa sesión del jueves La Libertad Avanza se ilusiona con anotarse otro poroto: darle media sanción y girar a Diputados la reforma a la Ley de Glaciares ; añorada por un grupo de gobernadores. En especial, los mandatarios de las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza, Catamarca y San Juan, todas ellas mineras.

Las expectativas de los gobernadores están puestas en que con la posibilidad de que sean los gobiernos provinciales los que definan la zona periglaciar (y no Nación), se activen proyectos mineros. Este tema fue una de las monedas de cambio en las negociaciones por la reforma laboral, en la que los mandatarios de esos distritos avalaron, mediante sus legisladores, el texto.

El viernes se celebra la sesión más esperada por Milei. Ese día, La Libertad Avanza se prepara para darle sanción definitiva a la Reforma Laboral, luego de que Diputados suprimiera el polémico artículo 44 a la iniciativa que forma parte de la agenda “reformista” de los libertarios. El traspié del artículo que modificaba las licencias por enfermedad llevó a poner en duda que la “modernización laboral” reciba la sanción definitiva antes de que el calendario marcara marzo.

Milei tiene motivos para celebrar frente a la Asamblea Legislativa

Si el cronograma se cumple, Milei llegará al Palacio del Congreso con una seguidilla de triunfos bajo el brazo. Desde el característico atril que se espera que coloque una vez más en el recinto de la Cámara baja, el mandatario quedará un paso más lejos de aquel que hablaba de espaldas al Congreso y que trataba de “ratas” a los legisladores nacionales.

Esta vez, el libertario se parará frente a una Asamblea Legislativa mucho más favorable. No solo por el crecimiento que registró el oficialismo en ambas Cámaras tras los comicios de octubre –además de las incorporaciones en las filas libertarias.

milei asamblea legislativa 2025 16.jpeg Post elecciones de octubre, Milei hablará frente a un Congreso mucho más favorable. Mariano Fuchila

Sino que de diciembre a la fecha, cuando se produjo el recambio legislativo, LLA logró subsumir a los bloques “afines” –en especial a aquellos que comandan los gobernadores– para sancionar, además de las leyes antes mencionadas, el Presupuesto 2026 –el primero de la era libertaria. También consiguió que el Congreso no rechazara el DNU que reestructuró a la SIDE. (Es más, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que debe pronunciarse sobre la validez de los decretos, sigue sin constituirse.)

Todo esto después de un año en el que la oposición se alineó una y otra vez para avanzar con leyes como la de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad, así como también la Ley del Garrahan.

Así las cosas, se espera una jornada en la que Milei no solo anunciará los proyectos que tiene en mente impulsar este año, sino que aprovechará para hacer gala de sus triunfos legislativos y, de paso, enrostrarle a la oposición el poder que cosechó en los últimos meses.