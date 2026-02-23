Réplica de La Libertad Avanza contra Victoria Villarruel escala la interna en el Senado

De cara a una delicada semana para el Gobierno en el Senado , con tres sesiones convocadas, La Libertad Avanza salió a cruzar a Victoria Villarruel después del coqueteo de la vicepresidenta con una eventual candidatura presidencial en 2027. El oficialismo atraviesa un clima interno tenso que se potencia por la decisión de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, de desdoblar en dos la sesión prevista para esta semana para tratar la reforma laboral lo que podría complicar la aprobación del proyecto de ley de protección de glaciares.

Tras un fin de semana donde la Casa Rosada terminó de asimilar la ofensiva política de Villarruel quien salió a cuestionar de manera pública y frontal la política de apertura de importaciones de Javier Milei, el oficialismo ensayó una respuesta. El encargado fue Manuel Adorni , jefe de Gabinete, quien advirtió en referencia a la vice que “ella tiene la libertad en dos años de tomar el camino que le parezca mejor como cualquier argentino. Claramente ha tomado una postura que no coincide con los intereses nuestros ni de los argentinos. A nosotros nos da lo mismo”.

La declaración del jefe de Gabinete pareció anticiparse a la posibilidad de que Villarruel sea candidata presidencial en 2027 teniendo en cuenta que LLA la descarta como nueva compañera de fórmula de Milei para un segundo mandato. Se trata de un tema sensible para los intereses del oficialismo en medio de un escenario de alta conflictividad social y de cara a una semana de super acción en el Senado donde no solo deberán definirse las autoridades de la Cámara sino que también se someterán a votación proyectos clave como la reforma penal, la baja de la edad de imputabilidad y el proyecto de protección de glaciares.

"Es la vicepresidenta de la Nación pero no toma decisiones y no es parte de la gestión y no es siquiera parte de nuestra mesa política” , fue la metralla discursiva que lanzó Adorni este lunes en una entrevista radial para confirmar que la fractura entre Milei y su vicepresidenta no tiene retorno. Es que el viernes pasado, Villarruel cuestionó en redes sociales el corazón del programa económico del gobierno nacional, le disputó el apoyo de Estados Unidos y atacó el principal estandarte de gestión del presidente, el orden macroeconómico .

De acuerdo al diagnóstico de varios funcionarios consultados por Ámbito , la vice expuso casi un ensayo de política económica propia disociado del de su compañero de fórmula y posteó en defensa del "empleo nacional" y la "producción nacional". Un virtual alegato peronista de campaña. El riego que percibe el oficialismo es una fractura de su mercado electoral que podría representar un riesgo para el plan de reelección de Milei en 2027 si es que Villarruel finalmente se convierte en candidata con el apoyo de un sector del peronismo conservador y del PRO de Mauricio Macri.

Interna en La Libertad Avanza

La interna avanza también de cara a la sesión preparatoria de este martes donde el puntano Bartolomé Abdala se perfila para permanecer el cargo de presidente provisional del Senado con apoyo de Bullrich a pesar de las versiones que señalan a la neuquina Nadia Marquéz, embajadora de Karina Milei en el recinto, como su posible reemplazo. Abdala compartió la semana pasada un encuentro privado de Villarruel con la Pastoral Social del Episcopado donde se formularon críticas al proyecto de baja de edad de imputabilidad a los 14 años que ya cuenta con sanción de Diputados y buscará ser convertido en ley este jueves en la Cámara alta.

Márquez también hizo declaraciones desde Neuquén y salió a ratificar que la jefa de LLA es Karina Milei. "La conducción de nuestro espacio es clara y la tiene Karina Milei, después hay otros hombres y mujeres con otras miradas, con distintas improntas, algunos más expuestos como Patricia (Bullrich), pero nosotros estamos todos detrás de un armado y un lineamiento político que en nuestro espacio conduce Karina Milei en La Libertad Avanza con quien Patricia tiene una excelente relación y hablan permanentemente. Incluso Patricia nos transmite, hablé tal tema con Karina , hablé esto con el Presidente. Hay diálogo permanente", aseguró la senadora patagónica quien también se dedicó a atender a Villarruel. "Ella decidió correrse y está perfecto, nosotros seguimos trabajando", agregó.

Proyecto clave en el Senado

Mientras la baja de la edad de imputabilidad, que será debatida este jueves, y la reforma laboral, que se convertirá en ley el viernes, ya tendrían los votos asegurados en el Senado, las dudas se concentran en el proyecto para actualizar la ley N° 26.639 sobre preservación de glaciares y ambiente periglacial. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional a sesiones extraordinarias con el apoyo de los gobernadores de la cordillera apunta a otorgar mayor potestad a las provincias para definir y discutir proyectos de inversión vinculados al ambiente periglacial con el objetivo de destrabar proyectos del RIGI que esperan que se actualice la normativa.

En materia de empleo, la minería ya genera más de 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con niveles de informalidad prácticamente nulos y salarios que son casi cuatro veces superiores al promedio del empleo privado formal. No obstante, la expansión del empleo asociada al cobre se encuentra hoy virtualmente congelada, debido a que los proyectos de mayor escala no pueden avanzar bajo el marco legal actual.

En medio del debate por la ley , un informe de Invecq resalta que la minería exportó más de 6.000 millones de dólares en 2025 -récord histórico, con una suba del 70% en una década-. Según estiman, si se dan las condiciones políticas, económicas y legales adecuadas, se podría exportar más del triple. La introducción de aclaraciones en la Ley de Glaciares, basadas en criterios científicos y la verificación en el terreno, así como el fortalecimiento del rol provincial en el control y la evaluación de impacto ambiental y la apertura al comercio, son algunas de las reformas que propone el proyecto para el crecimiento de esta industria.