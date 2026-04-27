Quini 6: un santafesino ganó más de $965.000.000 + Seguir en









El premio mayor de la modalidad La Segunda tuvo un único ganador en Cañada de Gómez, que acertó los seis números y se convirtió en nuevo millonario.

Un nuevo millonario se dio a conocer en Santa Fe Pixabay

El sorteo del Quini 6 volvió a generar expectativa en todo el país y esta vez dejó un gran protagonista en la provincia de Santa Fe. Un apostador oriundo de Cañada de Gómez se quedó con un pozo superior a los $965.600.000 tras acertar los seis números de la modalidad La Segunda.

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La combinación ganadora fue 01-04-06-15-20-28, suficiente para que el jugador se convierta en el único ganador de una de las principales categorías del juego organizado por la Lotería de Santa Fe. El premio lo posiciona entre los grandes ganadores del año en este tipo de sorteos.

Mientras tanto, el resto de las modalidades también repartió premios, aunque sin alcanzar cifras similares. En el Tradicional Primer Sorteo salieron los números 16-17-20-28-30-42, mientras que en la Revancha la combinación fue 02-09-32-40-41-42.

Quini 6: más ganadores y grandes pozos en juego Por su parte, en el segmento Siempre Sale, un total de 18 apostadores en distintos puntos del país lograron aciertos y se repartieron más de $377.100.000, consolidando una jornada con múltiples beneficiados.

quini-6.jpg Un apostador oriundo de Cañada de Gómez se quedó con un pozo superior a los $965.600.000 tras acertar los seis números de la modalidad La Segunda. Biblioteca ámbito financiero.

De cara al próximo sorteo, la expectativa vuelve a crecer con pozos millonarios en todas las modalidades. Según informaron desde la Lotería de Santa Fe, se estiman premios de gran magnitud: más de $1.010.000.000 en el Tradicional, $830.000.000 en La Segunda y un impactante pozo de $3.610.000.000 en la Revancha. El próximo sorteo se realizará el miércoles 29 de abril a las 21:15 y podrá seguirse en vivo a través de distintos canales de televisión y plataformas digitales, manteniendo el interés de miles de apostadores en todo el país.