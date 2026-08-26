Martín Llaryora presentó "Alivio Cordobés", un programa de asistencia a familias endeudadas

El proyecto fue enviado a la Legislatura de Córdoba por el gobernador. Incluye baja de tasas y unificación y reordenamiento de pasivos, entre otros puntos. Está abierto a los bancos.

En medio de la ola de morosidad que golpea al país , el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , envió a la Legislatura un proyecto de alivio fiscal para familias endeudadas y se sumó al pelotón de provincias que ya tomaron cartas en el asunto

El programa se llama "Alivio Cordobés" y busca dar respuesta a la "angustia de la deuda familiar". Incluye baja de tasas y unificación y reordenamiento de pasivos , entre otros puntos.

"No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando. Es decir, situaciones cotidianas de la vida de los argentinos", dijo Llaryora al presentarlo.

Acto seguido, mencionó que "el cordobés es emprendedor y cumplidor, pero el sistema financiero actual se volvió imposible: la gente trabaja, paga y cada día debe más. Así la vida diaria de miles de cordobeses se torna más difícil" . Anticipó, además, que espera que el proyecto sea debatido, mejorado y enriquecido por todos los bloques legislativos.

En primer lugar, el gobernador de Córdoba sostuvo que el programa buscará bajar las tasas para poder pagar . La iniciativa comenzará con el Banco de Córdoba e invitará a la banca privada a adherir, creando un esquema de refinanciación con "tasas razonables", muy por debajo de las actuales del mercado.

En segundo término, propone unificar y ordenar los pasivos, permitiendo que las familias unifiquen sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de hasta entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera.

Por último, indica que intentará "aliviar la vida doméstica para mover la economía: cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses, es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio, a la carnicería, o al comercio local".

PROYECTO DE LEY "ALIVIO CORDOBÉS"



Enviaré a la @LegislaturaCBA el proyecto de ley para poner en marcha el Programa "Alivio Cordobés".



Una iniciativa para dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar.

No estamos hablando… pic.twitter.com/tBWM9Xml4Q — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) August 25, 2026

"Aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses", señalaron desde la provincia mediterránea.

En ese sentido, el mandatario se diferenció del Gobierno nacional, que insiste con la narrativa del "acuerdo entre privados", y aseguró que el proyecto "se plantea desde una lógica muy nuestra que es el esfuerzo compartido. Acá nadie se salva solo".

"El Estado provincial pone una reducción de la carga impositiva; las entidades financieras deben resignar una parte de su rentabilidad; y las familias aportan su compromiso real de pago a través de una cuota posible", señaló.

Y concluyó: "No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses".

Además de Córdoba, en las últimas semanas otras tres provincias anunciaron programas de alivio para deudores: Neuquén, La Rioja y Buenos Aires. De esta manera se sumaron a otras jurisdicciones, como CABA, Santa Fe y La Pampa, entre otras, que ya cuentan con políticas al respecto.

Llaryora, en tanto, se reunirá este jueves en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en compañía de sus pares de la Región Centro, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.