Fernando Banderet, intendente de Añelo: "Vaca Muerta no es solo lo que hay en el subsuelo, es lo que hay arriba y derrama"

El intendente de Añelo destacó el crecimiento industrial de la localidad, que ya cuenta con más de 500 empresas y proyecta alcanzar los 50.000 habitantes en 2031. Además, anunció que el próximo año el Congreso Industrial tendrá por primera vez su sede en la capital de Vaca Muerta.

"No miremos a cuatro años, miremos a 50 años. Pensemos de qué manera nos podemos transformar”, afirmó Fernando Banderet, intendente de Añelo, corazón de Vaca Muerta.

El desarrollo de Vaca Muerta ya no puede medirse únicamente por los récords de producción de petróleo y gas. La expansión de la actividad hidrocarburífera está generando un proceso de transformación industrial y urbano en Añelo , la localidad neuquina que se convirtió en uno de los principales polos de actividad económica del país.

Así lo planteó el intendente de Añelo, Fernando Banderet , durante el segundo panel de la primera jornada del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción , realizado en el marco de Expo Industrias y Servicios 2026 , que se desarrolla del 25 al 27 de agosto en La Rural.

Durante la charla titulada “Añelo, capital de Vaca Muerta: Cómo una Pyme se instala donde crece la energía” , Banderet puso el foco en la necesidad de que el crecimiento de la producción energética tenga un correlato en la superficie, con nuevas empresas, infraestructura, empleo, capacitación y desarrollo de proveedores.

“Todo el mundo hablaba de Vaca Muerta pero no sabían que en la puerta había una ciudad en desarrollo: Añelo. Porque muchas veces hablamos de Vaca Muerta y de los récords de producción de gas, de petróleo. Pero Vaca Muerta es más que eso”, sostuvo. Y dejó una definición que sintetizó el eje de su exposición: “No es sólo lo que hay en el subsuelo, sino lo que hay arriba y derrama” .

Para el jefe comunal, ese derrame se traduce en desarrollo e inversiones , pero requiere una articulación entre los distintos actores económicos y políticos. “Eso va a ayudar a que la industria siga en crecimiento. Y hoy necesita la mano de todos. Y lo tenemos que hacer con el pequeño, el mediano y el gran empresario. Con el sector público y el privado”, remarcó.

Añelo: más de 500 empresas y una expansión industrial acelerada

El crecimiento de Añelo aparece reflejado en la expansión de sus áreas industriales. Según detalló Banderet, la localidad cuenta actualmente con más de seis parques industriales, a los que se suman cuatro de origen privado, con más de 500 empresas radicadas.

La instalación de compañías vinculadas directa o indirectamente con la actividad de Vaca Muerta permitió ampliar la base productiva de la localidad y generar nuevas oportunidades laborales. “Hoy Añelo tiene más de seis parques industriales, además de cuatro de origen privado. Tiene más de 500 empresas radicadas, que han generado la oportunidad de generar trabajo genuino”, señaló el intendente.

En este proceso, Banderet asignó un papel central al Estado, especialmente en la generación de condiciones para que las empresas puedan instalarse y desarrollar sus actividades. “El Estado tiene que cumplir un rol fundamental, que es generar la apertura, el ingreso, motivar el desarrollo, la inversión, generar infraestructura básica”, afirmó.

El acceso a la infraestructura energética fue uno de los ejemplos mencionados durante el panel para graficar la velocidad del cambio que experimentó la localidad. “Hace dos años nuestros parques industriales no podían tener acceso a la energía. Hoy la realidad es distinta”, explicó Banderet, quien destacó además el acompañamiento del sector privado mediante inversiones destinadas a mejorar y revalorizar esos espacios.

De heco, este año se inaguró el Parque Industrial Vaca Muerta, un desarrollo impulsado por la empresa ZLT que busca ordenar, potenciar y escalar la red de proveedores vinculada a la industria hidrocarburífera. Ubicado en el kilómetro 5 de la Ruta Provincial 17, a apenas cinco minutos de Loma Campana, el predio se proyecta como un nuevo nodo logístico e industrial para compañías que ya operan en la región y para aquellas que buscan desembarcar en Añelo.

El desarrollo del parque contempla un masterplan de 35 hectáreas y 106 lotes industriales, con superficies de entre 1.350 y 27.000 metros cuadrados, destinados tanto a pymes como a grandes empresas, con lotes escriturables e infraestructura completa. La inversión inicial supera los u$s10 millones y se prevé la instalación de unas 100 compañías, que podrían construir más de 200.000 metros cuadrados de naves logísticas e industriales, con una inversión adicional estimada de entre u$s30 y u$s40 millones. El parque contará además con servicios de estándar AAA, incluyendo red eléctrica, agua, fibra óptica, cloacas, calles asfaltadas, alumbrado público, seguridad privada y múltiples accesos.

El intendente también recordó el trabajo realizado junto a Daniel Rosato, dirigente PyME y presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), para facilitar el desembarco de pequeñas y medianas empresas. “Con Daniel, cuando empezamos a transitar en esto, se abrió la posibilidad para que las pymes puedan instalarse y que el acercamiento se dé con las pymes”, sostuvo.

De 12.000 habitantes a una ciudad de 50.000

El desafío para Añelo no es solamente industrial. El crecimiento de la actividad energética también está modificando la escala de la localidad y plantea necesidades vinculadas con vivienda, educación, servicios, infraestructura y planificación urbana.

Banderet señaló que actualmente la localidad cuenta con unos 12.000 habitantes permanentes, pero proyecta multiplicar esa población durante los próximos años. “Hoy somos 12.000 habitantes permanentes, proyectamos en el 2031 ser 50.000”, afirmó.

La dimensión de esa proyección muestra el impacto que puede tener la expansión de Vaca Muerta sobre una ciudad que hasta hace pocos años tenía una escala sustancialmente menor.

Por eso, el intendente planteó que la discusión sobre el desarrollo energético debe incorporar también una mirada sobre la comunidad que se encuentra alrededor de los yacimientos y las instalaciones productivas. “Necesitamos la colaboración de todos. Porque los operadores piensan cómo extraer el recurso, pero, ¿quién piensa en la comunidad, en la educación, en la formación? Ahí nos vinculamos todos”, sostuvo.

El planteo apunta a ampliar la mirada sobre Vaca Muerta: la producción de hidrocarburos constituye el motor económico, pero alrededor de ella se desarrolla una red de empresas, trabajadores, proveedores, servicios e infraestructura que necesita planificación para sostenerse en el tiempo.

“No miremos a cuatro años, miremos a 50 años”

Uno de los conceptos centrales de la exposición fue la necesidad de pensar el desarrollo de Añelo más allá del ciclo político y de los actuales niveles de producción hidrocarburífera. “Hay que recorrer, estar, saber de primera mano lo que es Vaca Muerta. No miremos a cuatro años, miremos a 50 años. Pensemos de qué manera nos podemos transformar”, afirmó Banderet.

En ese horizonte de largo plazo, el intendente destacó dos obras de infraestructura que considera estratégicas para modificar la conectividad de la localidad: la llegada del tren y la construcción de un aeropuerto. “La llegada de tren y un aeropuerto va a permitir migrar y ver cómo vamos a sostener la comunidad a futuro”, sostuvo.

La apuesta es que Añelo pueda consolidarse como una ciudad industrial y de servicios con una infraestructura acorde al crecimiento que está experimentando Vaca Muerta, y no solamente como una localidad asociada a la actividad extractiva.

El panel con Fernando Banderet y Daniel Rosaro fue moderado por los priodistas Rosalía Costantino y Marcos Cittadini.

Las pymes, en el centro de la expansión

La necesidad de incorporar a las pequeñas y medianas empresas al desarrollo de Vaca Muerta también fue destacada por Rosato, quien puso como ejemplo el proceso que atraviesa Añelo. “Creo que hay que generar las condiciones. Lo que estás haciendo en Añelo es un principio, una muestra, de lo que realmente se puede dar en cuanto a crecimiento para que las empresas se radiquen”, afirmó el dirigente industrial.

Rosato destacó además el objetivo de utilizar el vínculo entre el sector industrial y Añelo para generar nuevas inversiones y ampliar la participación de proveedores.“Acá vinculamos a todos los sectores de la industria para que vean lo que es Añelo e inviertan”, sostuvo.

En ese sentido, anticipó que la experiencia no quedará limitada al encuentro desarrollado en Buenos Aires. El próximo año, el evento productivo tendrá por primera vez su sede en Añelo, una decisión que busca llevar el debate industrial directamente al corazón de Vaca Muerta.

“El evento de exposición en Añelo será el primero de muchos. Y te vas a asombrar de lo que vamos a lograr hacer. Porque todos están deseosos de ir a Añelo y conocer lo que es la ciudad”, afirmó Rosato.

La iniciativa busca acercar a empresas industriales y proveedores de distintas regiones a uno de los principales polos de inversión energética de la Argentina y generar nuevas oportunidades de radicación.

Una Expo con más de 400 empresas

El debate sobre Añelo y Vaca Muerta se desarrolló dentro del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que forma parte de la cuarta edición de Expo Industrias y Servicios 2026.

El evento reúne a más de 400 empresas distribuidas en unos 10.300 metros cuadrados de exposición en La Rural y funciona como punto de encuentro para representantes de la industria, empresas proveedoras, pymes y distintos actores vinculados con la producción.

En ese escenario, la presentación de Banderet puso en primer plano uno de los principales desafíos de Vaca Muerta: lograr que el crecimiento de la producción de hidrocarburos se transforme también en mayor densidad industrial, proveedores locales, infraestructura y desarrollo urbano.

La frase del intendente resume el desafío que enfrenta Añelo: Vaca Muerta no termina en el subsuelo. Su verdadero impacto económico se juega también en las empresas que se instalan, los trabajadores que llegan, la infraestructura que se construye y la capacidad de la ciudad para acompañar una expansión que, según las proyecciones oficiales mencionadas durante el encuentro, podría llevar a Añelo de 12.000 habitantes actuales a 50.000 en 2031.