Pago de haberes de ANSES: ¿quiénes cobran del 18 al 22 de mayo? + Agregar ámbito en









La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de pagos con los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales actualizados.

El incremento de mayo se calculó según la inflación registrada en marzo por el INDEC.

La Administración Nacional de la la Seguridad Social (ANSES) sigue adelante con el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. Como ocurre todos los meses, el organismo organiza las fechas de cobro según la terminación del DNI. Entre el 18 y el 22 de mayo van a cobrar distintos grupos de beneficiarios, incluyendo jubilaciones mínimas, AUH, AUE y prestaciones por desempleo.

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En mayo, las prestaciones recibieron un aumento del 3,4%, correspondiente al índice de inflación de marzo informado por el INDEC. Además, el organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos.

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Monto de las prestaciones de ANSES en mayo 2026 Con el aumento del 3,4% aplicado en mayo de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de ANSES recibieron una nueva actualización en línea con la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24. Este sistema determina incrementos mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, en este caso, la inflación de marzo informada por el INDEC.

Además, el organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. También se estableció un esquema proporcional para quienes superan ligeramente ese piso previsional, con el objetivo de garantizar un ingreso total determinado por ANSES.

los haberes quedaron de la siguiente manera: jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + bono de $70.000)

$463.174,10 ($393.174,10 + bono de $70.000) PUAM: $384.539,27: ($314.539,27 + bono)

($314.539,27 + bono) pensión contributiva por invalidez y vejez: $345.221,87 ($275.221,87 + bono)

$345.221,87 ($275.221,87 + bono) jubilación máxima: $2.645.689,40 Por su parte, las asignaciones familiares y universales también recibieron el mismo ajuste del 3,4%. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto total por menor asciende a $141.285,31. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio, equivalente a $113.028,24, mientras que el 20% restante se retiene y se cobra posteriormente con la presentación de la Libreta AUH. En tanto, la AUH por discapacidad alcanza los $460.044,10, mientras que la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos quedó fijada en $70.650,92. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad asciende a $230.031,87. Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre. Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran del 18 al 22 de mayo de 2026 Durante la semana del 18 al 22 de marzo, ANSES continuará con los depósitos para jubilaciones, pensiones y asignaciones, se va a organizar como de costumbre, según la terminación del DNI. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación Universal por Embarazo (AUE) DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Prenatal DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo Igualmente, para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, el sistema permite consultar de manera actualizada si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.

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