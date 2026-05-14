Presentan un proyecto para eliminar el impuesto de Sellos sobre compras con tarjeta de crédito en provincia de Buenos Aires + Agregar ámbito en









La iniciativa es impulsada en la Legislatura por el diputado libertario Oscar Liberman. Argumentó que el tributo "representa una carga adicional sobre el consumo formal y carece de sustento jurídico".

Los libertarios buscan eliminar el impuesto de Sellos en compras bonaerenses. Imagen: magnific

La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto al sello que grava los consumos realizados con tarjeta de crédito en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue impulsada por el diputado Oscar Liberman y cuenta con el respaldo de otros 16 legisladores libertarios.

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La iniciativa propone derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que establece una alícuota del 1,2% sobre los débitos o cargos liquidados en los resúmenes de tarjetas de crédito. Además, modifica el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558) en relación con este tributo.

Según Liberman, el impuesto representa una carga adicional sobre el consumo formal y carece de sustento jurídico. “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”, sostuvo el legislador, quien además cuestionó la validez legal del gravamen sobre los resúmenes de tarjeta.

Fundamentos En los fundamentos del proyecto, el diputado argumenta que la Ley de Coparticipación Federal establece que el impuesto de sellos solo puede aplicarse sobre instrumentos que constituyan títulos jurídicos suficientes para exigir el cumplimiento de obligaciones. En ese sentido, afirmó que los resúmenes de tarjeta de crédito no cumplen con esa condición porque no están firmados ni reconocidos por el titular.

“Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, señaló Liberman, al sostener que la provincia “no tiene potestad” para apartarse de la definición prevista en la normativa federal.

Desde La Libertad Avanza aseguran que la eliminación del impuesto permitiría reducir el costo de las operaciones de consumo y desalentar la informalidad, al tratarse de un tributo que impacta sobre un medio de pago utilizado masivamente por los contribuyentes. El proyecto fue acompañado por las firmas de los diputados Agustín Romo, Francisco Adorni, Juan Osaba, Maximiliano Bondarenko, Nahuel Sotelo Larcher, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Oriana Colugnatti, Analía Corvino, Pablo Morillo, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Gastón Abonjo y Vera Chávez Ramón.