Santa Fe colocó deuda por u$s800 millones en Nueva York, a nueve años y una tasa del 8,1% + Seguir en









Una importante porción de las ofertas se dejó afuera, con el objetivo de conseguir mejores tasas. Desde el gobierno provincial destacaron la calidad crediticia.

Santa Fe salió a los mercados internacionales de deuda.

La provincia de Santa Fe colocó deuda con inversores internacionales por u$s800 millones, a un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,1%. Es el segundo distrito que consigue financiamiento en dólares tras las elecciones legislativas, ya que hace unos días la Ciudad de Buenos Aires había hecho lo propio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un comunicado oficial, la provincia informó que se recibieron ofertas por u$s1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1200 minoristas. Esto significa que una importante porción de las ofertas se dejaron afuera, con el objetivo de lograr una tasa más accesible.

Además, ese monto incluyó una oferta local por u$s350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina. "Esto es una fuerte señal de apuesta de los argentinos por la Provincia de Santa Fe", remarcó el gobierno provincial.

"Hay dos cuestiones a destacar: la excelente calidad del crédito de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional y otra muestra de la vuelta de Argentina al mercado financiero internacional", agregó.

A raíz del plazo de extensión obtenido, el título santafesino se transformó en el subsoberano más largo, según indicó un informe PPI. Al respecto, la sociedad de bolsa destacó el bajo nivel de endeudamiento y la solidez fiscal del tercer distrito más poblado del país.

Noticia en desarrollo.-