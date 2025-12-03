Regreso al mercado de deuda: la city lo lee como una señal de confianza y ya debate cuál sería la tasa de la futura colocación

Las repercusiones no tardaron en llegar, en la city aseguran que si bien es una señal positiva aún falta la confirmación y, en ese aspectos, aún se mantiene la cautela.

El equipo económico que lidera Luis Caputo está preparando el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda después de ocho años de ausencia. Según reveló este miércoles la agencia Bloomberg, el plan oficial contempla no solo una nueva emisión de títulos, sino también un paquete más amplio de operaciones financieras destinadas a abaratar el costo del endeudamiento. Entre ellas, figuran una recompra de deuda mediante un esquema de REPO con bancos internacionales y un eventual canje atado a metas de educación.

Para Alejandro Bianchi , fundador de AsesorDeInversiones.com , esta noticia "definitivamente es una señal positiva" , aún sin confirmación oficial. "Hoy, con un riesgo país en torno a 639 puntos y una tasa de referencia global cerca del 4%, Argentina está muy cerca de recuperar el acceso al mercado internacional", sostuvo.

Desde AsesorDeInversiones.com ven probable que la tasa de referencia baje a 3,75% en la próxima reunión de la Fed -que coincide con lo que descuenta el mercado de futuros-, y ese movimiento, combinado con un Repo que permita cubrir los pagos de enero (sin usar reservas ni tensionar el tipo de cambio), podría llevar al riesgo país hacia la zona de 500 puntos o incluso menos.

"Con ese nivel, la ventana para una nueva colocación se abriría con claridad", opinó Bianchi qué también aclaró: "Esto sería clave para empezar a reestructurar voluntariamente un cronograma de vencimientos muy exigente (u$s22.196 millones en 2026 y u$s29.400 millones en 2027). Ningún país paga toda su deuda en efectivo, y la Argentina ya hizo la parte más dura del ajuste para poder volver al mercado y corregir su perfil de vencimientos sin recurrir a soluciones traumáticas" .

Además, para este experto, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas los subsoberanos argentinos que salieron al mercado mostraron "exceso de demanda y spreads más bajos de lo esperado" . "Ese apetito es un anticipo de que una eventual emisión soberana también podría resultar sobresuscrita, con una tasa final mejor de lo previsto ", opinó.

Por su parte, Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, afirmó: "Creemos que el Tesoro está en condiciones de volver a los mercados internacionales con emisiones que podrían ubicarse en una TIR en la zona del 7/8%. La verdadera incógnita pasa por el plazo al que podrá colocar. Lo relevante es que, tras las elecciones, vemos un apetito renovado por riesgo argentino: el Gobierno consolidó una posición legislativa mucho más sólida y mantiene una disciplina fiscal que el mercado reconoce y valora. Ese combo mejora sensiblemente las chances de un regreso ordenado a los mercados globales".

"Si el Riesgo País comprime al rango de 400-450 puntos vemos muy factible que el Gobierno busque avanzar con su primera emisión internacional apuntando a conseguir una tasa estimada de 7%-8% anual en dólares con un plazo de 5 años. En el caso que e rumbo se mantenga y el programa económico siga exitoso, una segunda emisión podría estirar el plazo de vencimiento de 5 a 10 años o incluso más", le dijo también a este medio, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

La salida al mercado de los subsoberanos: el antecedente

La provincia de Santa Fe emite este jueves un nuevo bono en dólares bajo ley de Nueva York, con el objetivo de colocar entre u$s500 millones y u$s1.000 millones con un plazo de 9 años. Tras las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires fue el primer distrito en emitir un bono en moneda extranjera con un rendimiento de 8,125% y una vida media de 7 años.

"Santa Fe opera aproximadamente 30 pb por dentro de Bueair, lo que sugiere que la nueva emisión podría ubicarse en torno al 7,8%. Entre Ríos, Neuquén y Chubut son otras provincias que parecen estar cerca de emitir nueva deuda denominada en dólares", indicaron desde Max Capital.

"El Tesoro buscaría un monto equivalente a las necesidades de refinanciamiento del capital y del pago de intereses de principios de enero, apuntando a una estructura bullet y tomando como referencia las colocaciones recientes de Córdoba y Santa Fe", opinó Auxtin Maquieyra gerente comercial de Sailing Inversiones quien estimó que la emisión podría ubicarse con un cupón en el rango del 8%–8,5%, niveles alineados con las tasas sub-soberanas, y con un plazo cercano a los 5 años.

"Imaginamos una primera emisión apuntando a un rango entre u$s3.000 y u$s5.000 millones, con un plazo de 7 a 10 años y con un rendimiento en torno a 8,75%. Aunque también consideramos la posibilidad de una operación de manejo de pasivos (con recompra de bonos en circulación para despejar el perfil de vencimientos de corto plazo) por un monto mayor", aportó por su parte, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía.

Más allá de la "señal positiva", se mantiene la cautela

Gabriel Bagattini, asesor financiero que representa a Finanzas con Gabriel, en diálogo con Ámbito prefirió mantenerse cauto y así opinó: "En las últimas semanas volvió a circular la idea de que Argentina podría volver a los mercados internacionales en 2026. Se habló de nuevo bono, repo y deuda por educación. Suena bien, pero hay que decirlo sin vueltas: nadie vuelve al crédito externo por un título periodístico. Mucho menos un país que la última vez que volvió, en 2016, terminó en default tres años después".

Para este experto todavía no están las condiciones, porque "el riesgo país sigue arriba, las reservas netas son débiles y la demanda genuina externa todavía no existe". "Para los inversores globales, Argentina no es un trade estructural: es un país que tiene más historia de ruptura que de cumplimiento. Y eso no lo arregla un anuncio. Si 2025 muestra reservas creciendo, nominalidad bajando y un programa fiscal sostenido (validado por multilaterales como el FMI), recién ahí podrá hablarse de ventana real", expresó y aclaró que lo de "volver en 2026" es "una intención prematura, no un regreso".

La última salida al mercado fue en el macrismo y terminó en default

En abril de 2016, Argentina volvió al mercado internacional de deuda con la colocación de deuda pública por un monto de u$s16.000 millones, después del cierre de los mercados para el país tras el default durante la crisis de 2001. En ese momento, el riesgo país se ubicó cerca de los 450 puntos básicos.

Cabe resaltar que cuando Mauricio Macri llegó al poder, la deuda externa bruta se ubicaba en u$s157.792 millones. Para 2018, ese monto aumentó hasta los u$s277.921 millones, un salto de u$s120.129 millones (+76%). Sin embargo, en 2018, el derrumbe de la moneda de Turquía trabó el crédito internacional a países emergentes y se le cortó a la Argentina el acceso a los mercados internacionales.