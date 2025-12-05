Plan Bandera: Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni se reunieron con la nueva ministra Alejandra Monteoliva + Seguir en









Los funcionarios mantuvieron un encuentro para revisar el funcionamiento del dispositivo de seguridad vigente y coordinar las próximas etapas del operativo que integran fuerzas federales y locales.

Pullaro, Cococcioni y Monteoliva analizaron en Rosario la continuidad del Plan Bandera y las estrategias de intervención conjunta en la provincia.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo con la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la Sede de Gobierno en Rosario. El encuentro estuvo centrado en la coordinación del Plan Bandera, el esquema operativo que articula desde hace dos años a las fuerzas provinciales y federales en territorio santafesino.

La cita coincidió con la primera visita de Monteoliva a Rosario desde que asumió en reemplazo de Patricia Bullrich, recientemente electa senadora nacional. Según detallaron las autoridades, se abordaron lineamientos de trabajo conjunto y el análisis del despliegue vigente en la región metropolitana.

Prioridad en la continuidad del Plan Bandera Durante una conferencia de prensa, Monteoliva señaló que el Plan Bandera "es una prioridad que se fortalece día a día" y remarcó que la presencia del Gobierno nacional "se suma al trabajo de la Provincia como condición necesaria para sostener los resultados obtenidos hasta el momento".

Por su parte, Cococcioni valoró los dos años de la gestión saliente y destacó la continuidad del equipo nacional. Sobre la nueva ministra, afirmó que “es una persona preparada, con la que venimos trabajando desde hace un año y medio” y subrayó que su rol “ha sido fundamental en los avances logrados en Santa Fe, en particular en Rosario, respecto de la reducción de los niveles de violencia relevados a fines de 2023”.

monteoliva- La reunión en Rosario reunió a funcionarios de Nación y Provincia para definir ajustes y fortalecer el despliegue del Plan Bandera. Monteoliva agregó que el Ministerio de Seguridad de la Nación considera “central” mantener una presencia sostenida en la ciudad y señaló que el Plan Bandera constituye “uno de los ejes principales” de la política federal de seguridad.

Además de Pullaro, Cococcioni y Monteoliva, participaron del encuentro el secretario de Seguridad provincial, Martín Ferlauto; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; y el director de Normativa y Enlace con la Justicia, Germán Pugnaloni, entre otros funcionarios.