Mendoza: tensión entre Suarez y peronismo por Presupuesto, obras y endeudamiento

El PJ, que avanza en proclamar a Anabel Fernández Sagasti como titular del partido en la provincia en una lista de unidad, llevó su borrador al oficialismo de Cambia Mendoza, donde propone que no haya subas de alícuotas en impuestos Inmobiliario y Automotor, reducciones en Ingresos Brutos a las empresas afectadas por la pandemia y una moratoria flexible para deudores. Pero, además, le pone límite al roll over en $12.000 millones para refinanciar vencimientos de 2021, y condiciona el plan de obras a que el endeudamiento no exceda los u$s80 millones (de los u$s350 millones que pide Suarez), con un criterio de definición de los proyectos a realizar que garantice obras de municipios gobernados por el peronismo.