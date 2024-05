Misiones: el estallido social que pone en duda un poder verticalista de más de 20 años

Aunque se fueron sucediendo otros gobernadores, como el actual Passalaqua, Oscar Herrera Ahuad o Maurice Closs, Rovira manejó y sigue manejando los hilos del poder político provincial desde cargos como, por ejemplo, el que ostenta ahora: titular de la Cámara de Diputados de Misiones.

ROVIRA.jpg Carlos Rovira

Sin embargo, lo 20 años de control se desmoronaron la semana pasada, y hoy se cumple la octava jornada de protestas. Impensadas. Como en tantas otras revueltas, la chispa puede encenderse por cualquier motivo e ir escalando. En este caso, un reclamo salarial de los policías, que se amotinaron en Posadas, animó a salir a la calle a docentes, empleados de la salud y hasta guardaparques, claves en una provincia que tiene en el turismo uno de sus principales activos. El desgaste del poder concentrado se hizo evidente, a lo que se suman dos factores: la crisis nacional de desfinanciamiento a las provincias generada por Javier Milei y un cambio de época, que en 2023 hizo caer al padre de los provincialismos como el MPN tras seis décadas en el poder o tiró abajo la dinastía de los Rodríguez Saá en San Luis.

La situación en Misiones, como en otras provincias, es caótica por el hachazo que les propinó Milei: quita de subsidios al transporte, fin del Fondo de Incentivo Docente, transferencias discrecionales cero, paralización de la obra pública y baja de coparticipación. Para colmo, la recaudación local se fue a pique también por la recesión económica. Un combo que no afecta solo a Misiones, sino que es parte del paisaje de todo el país.

Pero en Misiones había cosas atadas con alambre. “Nosotros no vamos a tener el problema ese porque un policía acá pasó a ganar más de 700 mil, y en Misiones estaban en poco más de $400 mil”, explicaban a este medio desde una provincia, que no es justamente de las más ricas de la Argentina. En la provincia, además, rige un esquema impositivo más asfixiante para comercios y empleados que en otros distritos.

Sin embargo, pese a la delicada situación económica, Rovira se abrazó a La Libertad Avanza y hoy es mirado por sus pares: alinearse al gobierno en estas condiciones puede no ser un buen negocio si desde Nación no extienden una mano (o un cheque) en situaciones límites. Y en ese sentido, el resto de los mandatarios también observa con lupa, en momentos donde pesan las lealtades para intentar avanzar con la Ley Bases.

El temor de Rovira a perder la provincia lo hizo cometer una torpeza. Javier Milei, vía Guillermo Francos, le hizo un pase de magia. Le ofreció algo que no tenía y se llevó una retribución a cambio. La Libertad Avanza le garantizó lo mismo que otros oficialismos: no competir en el distrito para que el Frente Renovador caminara solo en las urnas en 2025, pero a diferencia de, por ejemplo, el PJ o la UCR, LLA no tiene un armado territorial que retirar de la cancha. Se verá en un mes, el 23 de junio, en la primera elección de la era Milei, en Río Cuarto: LLA no compite, no tuvo con qué, y en la foto de ese domingo no se verá derrotado.

Con la promesa de no saltar las murallas de Misiones, pese a no tener soldados, Rovira abrazó la Ley Bases en diputados, y en el Senado el oficialismo nacional contaba a los votos misioneros como propios. Resta ver si la revuelta y los ánimos desarmarán alianzas que se tejieron, acaso, demasiado pronto.