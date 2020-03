Morales lideró marcha contra intervención de Justicia jujeña

La movilización concluyó con un breve discurso de Morales, quien agradeció al “pueblo jujeño presente” y “a los miles de jujeños” que no asistieron, pero que sostienen “la causa de que Jujuy no se toca”. “Nadie en la República Argentina sabe lo que nos costó recuperar la paz y terminar con la violencia y la corrupción; no bajen los brazos ni permitan que nadie hable mal de Jujuy”, arengó.