Congreso: a la espera del recambio legislativo, Javier Milei se prepara para un semestre de resistencia

Es que, sobre todo en el peronismo, no querían que baje la espuma luego de haber avanzado con la firma de dos dictámenes que se suman a la embestida parlamentaria que viene sufriendo el oficialismo en las últimas semanas. Las intenciones de la oposición eran convocar a una sesión en estos días para avanzar con los proyectos de Financiamiento Universitario . Y, por otro, con la Emergencia en Pediatría que, entre otros ítems, apunta a actualizar las partidas presupuestarias para el Hospital Garrahan , que esta semana tuvo a sus trabajadores al frente de un nuevo reclamo que incluyó marcha y cese de actividades.

Pero lo cierto es que la llegada de las vacaciones de invierno empantanó el plan . Más de un diputado opositor optó por tomarse un descanso. Aun así, en Unión por la Patria no descartan llamar a una sesión para la última semana de julio, en la que podrían sumar las adhesiones necesarias para reunir el quorum primero y los votos después.

Congreso: segundo semestre cargado

Si bien todavía falta para conocer por dónde pasará el temario de esa primera sesión, se da casi por descontado que Universidades y el Garrahan serán las prioridades, sobre todo porque todavía les resta pasar por el Senado para su sanción definitiva.

Además, en la oposición no descartan avanzar, en esa misma sesión, con los dos proyectos que impulsaron los gobernadores en pos de recibir un mayor caudal de fondos para las provincias. En la sesión que resultó catastrófica para el oficialismo, los senadores le dieron media sanción al proyecto que busca la coparticipación de los ATN junto con un mayor reparto de lo recaudado por el Impuesto al Combustible.

De todas maneras, al menos por ahora, las intenciones no serían que ambos proyectos se traten “sobre tablas”. Es decir, sin pasar por comisiones (para lo que se necesita de la habilitación de los dos tercios de los presentes). Más bien, se baraja avanzar con los emplazamientos a las comisiones a la que los textos fueron girados. El objetivo es claro: que el oficialismo no pueda dilatar ese tramo, apelando a la no convocatoria de las comisiones que preside, tal cual hace desde que llegaron al poder.

Rosca política Congreso Diputados Los diputados se preparan para sesionar hacia finales de julio. Mariano Fuchila

Para más adelante quedarían entonces los vetos presidenciales, que todavía no fueron concretados por Milei, salvo la Emergencia en Bahía Blanca, que ya fue rechazado en el Senado. Los vetos pendientes son, entonces, la prórroga a la moratoria previsional que venció en marzo de este año junto con la ley que elevó las jubilaciones y el bono de $ 70.000, además de la Emergencia en Discapacidad.

Además, con Unión por la Patria como principal impulsor, es probable que pronto haya otra sesión que incluiría, además de esos vetos, el rechazo de una serie de decretos delegados que firmó el Ejecutivo durante el año en el que rigieron las facultades delegadas sancionadas con la Ley bases.

Así las cosas, con la puesta en marcha de la segunda parte del año, el oficialismo tendrá que volver a resistir el avance de una oposición que, apalancada por los gobernadores, le podrían dificultar el tramo previo a las elecciones de medio término en las que La Libertad Avanza aspira “arrasar” a lo largo y ancho del país. El ritmo que la oposición le imprima a la agenda legislativa dependerá, en buena medida, de los mandatarios provinciales y de cuánto esté dispuesto a concederles el Gobierno, a cambio de paz parlamentaria.

En el medio, deberá presentar el Presupuesto 2026. Aunque, es probable que los libertarios aguarden al recambio legislativo del 10 de diciembre para avanzar con la ley de leyes.