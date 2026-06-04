Neuquén mejoró su calificación crediticia y presentó su potencial ante inversores internacionales en Inglaterra + Agregar ámbito en









El gobernador Rolando Figueroa se reunió con fondos de inversión internacionales en Londres. La calificadora FIX SCR S.A. mejoró la calificación crediticia de la provincia patagónica otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo. “En dos años y medio la provincia incrementó casi en un 32% el Producto Bruto Geográfico”, dijo el mandatario_

Reunión de Figueroa en Londres junto a inversores internacionales.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa mantuvo una serie de reuniones en Londres, con representantes de los fondos de inversión BlueBay, Sona y M&G, con el objetivo de exponer la situación económica de la provincia, sus perspectivas de crecimiento hacia 2030 y las oportunidades para atraer inversiones.

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La provincia exhibe una sólida posición financiera, respaldada por una administración prudente de los recursos. En ese contexto, la calificadora FIX SCR S.A. volvió a mejorar su nota crediticia, otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo, destacando la reducción sostenida del endeudamiento histórico, el manejo responsable de las obligaciones financieras y la cancelación total de las Letras del Tesoro emitidas por gestiones anteriores.

Durante la gira, Figueroa estuvo acompañado por el ministro Guillermo Koenig y la secretaria Carola Pogliano, quienes integran el equipo económico provincial.

Según se informó, los fondos manifestaron un fuerte interés en el crecimiento de Neuquén, tanto para canalizar inversiones privadas como para acompañar una eventual emisión internacional de deuda destinada principalmente a obras de infraestructura.

Financiamiento por hasta u$s500 millones Desde abril de 2024, la provincia cuenta con autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta u$s500 millones. “Esperamos el momento justo para mejorar aún más la calificación que tenemos en los distintos organismos internacionales y poder realizar una emisión de títulos con las mejores tasas disponibles, enfocada en la inversión en infraestructura”, afirmó Figueroa.

El mandatario destacó además que Neuquén crece al 12% anual, una cifra que comparó con la de los llamados “tigres asiáticos”. “En dos años y medio la provincia incrementó casi en un 32% el Producto Bruto Geográfico”, aseguró. También remarcó que al inicio de su gestión la deuda pública ascendía a u$s1.800 millones, de los cuales ya se canceló el 48%, mientras que se destinaron más de u$s1.000 millones a infraestructura. Asimismo, subrayó que desde su llegada al gobierno no se emitieron Letras del Tesoro, una decisión orientada a fortalecer el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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