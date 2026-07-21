Antes de reunirse con Nación, Santa Fe reclama que se amplíe la red SUBE a toda la provincia

Es para que la totalidad de los usuarios pueda acceder a la Tarifa Social Federal. Indicaron que cerca del 25% de los pasajes se venden por fuera del sistema. Diego Santilli recibirá a Maximiliano Pullaro este miércoles.

Santa Fe indicó que un 25% de los pasajes interurbanos de la provincia se venden por fuera del sistema SUBE.

Un día antes del encuentro que mantendrán el gobernador Maximiliano Pullaro y Diego Santilli en la Casa Rosada, Santa Fe salió a reclamarle a Nación que amplíe el alcance del Sistema Único de Boleta Electrónico (SUBE) a la totalidad del transporte interurbano de pasajeros en toda la provincia, para que los usuarios puedan acceder a la Tarifa Social Federal.

Desde la gestión santafesina señalaron que, actualmente, el 25% de los pasajes interurbanos locales se venden sin SUBE, lo que "impide que miles de usuarios accedan a los descuentos de la Tarifa Social Federal y los obliga a pagar el boleto completo".

"La decisión de eliminar los subsidios al transporte del interior y limitar la asistencia nacional a la Tarifa Social Federal profundiza las desigualdades entre el AMBA y el resto del país, e incluso entre los propios santafesinos", indicaron desde la Casa Gris.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo local, Gustavo Puccini , aseguró que "es necesario que Nación amplíe la red para alcanzar al 100 % de las empresas santafesinas y cerrar la brecha que hoy existe entre los propios usuarios de la provincia”.

El funcionario precisó que, tomando como referencia uno de los últimos meses, se registraron 2.571.527 pasajes, de los cuales 698.071 se abonaron sin SUBE y 1.892.446 mediante ese sistema. “Hubo santafesinos que, pudiendo pagar solo el 45 % del boleto por la Tarifa Social, debieron abonar el 100 %. Es una desigualdad que Nación debe resolver”, sostuvo.

La diferencia también se refleja en casos concretos. Un beneficiario de la Tarifa Social que viaja entre Rosario y San Lorenzo abona $ 2.328 sobre un pasaje de $ 5.174. En cambio, quienes utilizan empresas que aún no integran la red SUBE deben pagar el valor total del boleto.

Santa Fe apuntó contra Nación por la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que regulaba la tarifa del transporte.

Por ejemplo, un pasajero que viaja entre Rafaela y Bella Italia paga $3.260, cuando con SUBE abonaría $1.467. Lo mismo ocurre en el norte provincial: el trayecto entre Las Toscas y Villa Guillermina cuesta $5.800, aunque con el beneficio se reduciría a $2.610.

La Provincia enmarca el pedido en el esquema de financiamiento del transporte tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Mientras las provincias asumieron el costo de sostener sus sistemas de transporte, el AMBA mantiene cobertura total de SUBE y el acceso automático a la Tarifa Social.

“Pedimos que todos los usuarios santafesinos puedan acceder a la Tarifa Social Federal. Hoy un cuarto de nuestros colectivos sigue fuera del sistema SUBE y eso significa menos ayuda para quienes más la necesitan. De cada 100 pesos que los santafesinos aportan en impuestos a los combustibles, solo 19 vuelven a la provincia. No pedimos privilegios; reclamamos un federalismo real y equitativo”, expresó Puccini.

Como respaldo al planteo, el Gobierno provincial informó que desde 2024 Santa Fe aportó $ 706.761 millones mediante el impuesto a los combustibles. De ese total, regresaron a la provincia $ 133.000 millones -el 19 %- y ninguno de esos recursos fue destinado al transporte de pasajeros.

"Ante la retirada de la asistencia nacional, la Provincia destinó $ 193.039 millones de recursos propios para sostener el sistema de transporte y financiar el Boleto Educativo", subrayaron.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, aseguró: “Estamos gestionando la incorporación de SUBE en las 30 empresas que aún faltan. Queremos que todos los usuarios tengan acceso a la Tarifa Social y a un esquema de financiamiento justo. Hoy quienes no cuentan con SUBE pagan más y reciben menos ayuda por una traba burocrática y tecnológica que el Gobierno nacional debe resolver”.

El reclamo llega un día antes del encuentro que el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrán en la Casa Rosada. También estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el mismo, se oficializará el traspaso de la Ruta Nacional A012 de manos de Nación a Santa Fe. Se trata de una arteria clave para el conglomerado agroindustrial provincial, ya que la arteria conecta el cordón productivo del gran Rosario con algunos de los principales puertos de la región.