Avanza el traspaso de obras a las provincias y el Gobierno busca blindar apoyos para la reforma electoral

Diego Santilli encabeza una nueva ronda de reuniones con los gobernadores. Rutas y proyectos paralizados por Nación, en el menú de pases a los distritos. La eliminación de las PASO sigue generando desconfianza.

Terminado el Mundial 2026 , el Gobierno pasa al ataque nuevamente y sale a la caza de apoyos para la reforma electoral , una de las prioridades centrales en la agenda legislativa. Con ese norte, la Casa Rosada profundiza el traspaso de obras a las provincias en búsqueda de sumar respaldos de mandatarios dialoguistas y aliados , quienes todavía guardan resquemores sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tal como se preveía, el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete no modificó su vínculo con los distritos, ya que se mantiene como el principal interlocutor entre el oficialismo y las gobernaciones. De hecho, en los últimos días recibió a distintos líderes subnacionales y prevé más encuentros: la próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras (como el sistema Albigasta), además de otros planes de infraestructura en análisis.

Una las cuestiones centrales en los territorios es el estado de las rutas . Un informe que circula entre los caciques -al que tuvo acceso Ámbito - da cuenta de que el mal estado de las trazas empieza a impactar en la producción y será un desafío para el crecimiento en los próximos años.

Con ese preocupación sobre la mesa, la gestión libertaria toma nota y ensaya un cortafuegos para el malestar. Este miércoles, por caso, Santilli se reunirá con el santafesino Maximiliano Pullaro.

El cónclave será al mediodía y tendrá más protagonistas: participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo . También estarán la diputada Gisela Scaglia y los ministros provinciales de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , y de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Juntos firmarán la cesión por 20 años de la Ruta Nacional A012. Se trata de un arteria clave para la producción, ya que conecta el cordón industrial del Gran Rosario con los principales puertos exportadores. Su mal estado suscitó fuertes críticas por parte de la administración de Pullaro para con Nación. La rúbrica llegará apenas semanas después de que el mandamás de Santa Fe y el "Colo" se reunieran mano a mano por primera vez.

La Ruta Nacional A012 es clave para el traslado de la producción a los puertos de Rosario.

En la antesala de la ceremonia, la Casa Gris salió a pedirle a Javier Milei ampliar a toda la provincia el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), amparándose en que la eliminación de subsidios al transporte y la limitación de la asistencia nacional a la Tarifa Social Federal "profundiza las desigualdades entre el AMBA y el resto del país, e incluso entre los propios santafesinos".

“Es necesario que Nación amplíe la red para alcanzar al 100% de las empresas santafesinas y cerrar la brecha que hoy existe entre los propios usuarios de la provincia”, afirmó el ministro Puccini, quien apuntó que, actualmente, "el 25% de los pasajes interurbanos de la provincia se venden sin el sistema Sube. Esto impide que miles de usuarios accedan a los descuentos de la Tarifa Social Federal y los obliga a pagar el boleto completo".

En tanto, este lunes, mientras la atención pública se volcaba al regreso de la Selección argentina, el correntino Juan Pablo Valdés pasó por Balcarce 50 con una inquietud central: conseguir aval para las obras del puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión. Valdés ya avisó que apoya la eliminación de las PASO. Para los libertarios es un jugador clave, ya que tiene influencia sobre los radicales Eduardo "Peteco" Vischi y Gabriela Valenzuela y el peronista Carlos "Camau" Espínola, los tres senadores de la provincia.

Junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación @diegosantilli abordamos una agenda de temas comunes a ambas administraciones.



En particular, avanzamos en formalizar acuerdos para la transferencia de las obras de viviendas PROCREAR en Santa Rosa, General Pico y Toay, y en… pic.twitter.com/WcNvZEClYU — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 17, 2026

También hubo encuentros con el justicialismo. Días atrás, Diego Santilli recibió al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, para avanzar en el traspaso de obras del ProCreAr en Santa Rosa, Toay y General Pico. Ziliotto también reclamó por la regularización de las transferencias a la caja jubilatoria del distrito, luego del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones a través de la mediación de la Corte Suprema. De todos modos, más allá de la sintonía, no se espera que el pampeano aporte votos favorables a la reforma electoral.

El puntano Claudio Poggi tampoco quedó afuera de la repartija. La semana pasada, tras verse con el jefe de Gabinete, se reunió con autoridades de Vialidad Nacional, quienes firmaron el traspaso los de 12 kilómetros exRuta Nacional 7 que se internan en la capital, denominada avenida Santos Ortiz.

El convenio le permitirá a San Luis en lo inmediato comenzar con la puesta en valor de la avenida José Santos Ortiz, (traza urbana de la exRuta Nacional 7). "Son 12 kilómetros que necesitan una reparación integral urgente. Luego, ese tramo vial, pasará a jurisdicción provincial", señalaron.

El puntano Claudio Poggi, junto a autoridades de Vialidad Nacional.

A la par, Poggi le solicitó a la Nación una prórroga de 30 años de la concesión de toda la ruta nacional 7, desde Justo Daract hasta Desaguadero. “La concesión actual que se otorgó en el año 2003 vence en 2033, pero ahora se prorrogaría por 30 años más, lo que permitiría hacer un plan de obras de mejoras en los 250 kilómetros de extensión de la Ruta 7 en su paso por San Luis. La Nación aceptó la solicitud y en 60 a 90 días la Provincia presentará el proyecto”, adelantó.

El líder sanluiseño también se manifestó a favor de la reforma electoral, aunque su respaldo no tiene eco mayor en el Congreso, ya que no cuenta con alfiles propios allí.

Cumbre norteña

A la par, los gobernadores del Norte Grande alistan una cumbre en Misiones. La misma se realizaría en agosto y tendrá como anfitrión a Hugo Passalacqua, titular del Ejecutivo en tierra colorada. Los otros nueve líderes de la región aguardan su convocatoria. Según pudo averiguar Ámbito, también estará invitado Diego Santilli, quien deberá decidir si asiste o no.

El bloque se había reunido a principios de junio con el por entonces ministro del Interior en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), adonde presentaron una carpeta con reclamos por obras, fondos y el abastecimiento de gas para las industrias del noroeste, entre otros puntos.

Entre los 10 caciques que forman el espacio hay aliados clave para la Casa Rosada, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil, quienes suelen inclinar la balanza a favor del Gobierno en la arena legislativa. De hecho, se espera que el propio Javier Milei desembarque en Catamarca próximamente para recorrer proyectos mineros. Todavía resta la confirmación.