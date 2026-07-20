Con el impulso de Vaca Muerta, Neuquén busca colocar deuda por primera vez desde 2017 y captar u$s500 millones

Con el impulso de Vaca Muerta, la provincia iniciará una gira con inversores en Nueva York.

Neuquén avanza con los preparativos para colocar su primer bono bajo ley de Nueva York desde 2017, apuntalada por los ingresos propios generados por Vaca Muerta, que incrementa la confianza entre los inversores. Las autoridades de la provincia confirmaron que pretenden emitir deuda por hasta u$s500 millones, con un plazo de entre cinco y siete años y una tasa de interés objetivo de 7%-8%.

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"Se trata de un evento de especial relevancia para el segmento de deuda provincial, que seguiremos de cerca en los próximos días", señalaron desde PPI.

La estructura de amortización de capital será con pagos anuales que corresponden a los años 2032, 2033 y 2034. Mientras tanto, los intereses se pagarán semestralmente. El jueves se realizará el proceso de "pricing" para fijar el valor de venta de los títulos que, también se informó, no tendrían garantía de regalías.

Fuentes del mercado le aseguraron a Ámbito que hoy por hoy su bono garantizado NDT11 MD 1,7 cotiza a una TIR 6,5% y que la base comparativa son los bonos de CABA que rinden 6,77%/7,34%. "Lo lógico sería que salga en zona 7,5%/7,8%", anticiparon.

Cabe resaltar que, durante junio, Fitch elevó las calificaciones de deuda de largo plazo en moneda extranjera y local de Neuquén a 'B-' desde 'CCC-', al sostener que "hay una mejora en la capacidad de pago de la deuda". El cambio de la nota estuvo respaldado por un menor riesgo de refinanciamiento, un desempeño fiscal equilibrado y el crecimiento de los ingresos propios. Sin embargo, Fitch advirtió que persiste incertidumbre de mediano plazo debido a la elevada dependencia de la provincia del sector de petróleo y gas.

El Gobierno neuquino había obtenido la autorización de la Legislatura para emitir deuda por hasta u$s500 millones en 2024, aunque recién será utilizado ahora. El 70% del monto que se obtenga de la emisión deberá ser destinado a obra pública, mientras que el 30% podría servir como reserva para pagar la propia deuda. "El aumento de ingresos por regalías le está permitiendo a Neuquén hacerse de recursos para poder financiar mayor gasto", destacaron fuentes de la city en este contexto. El rally de la deuda sub-soberana y privada Las emisiones de deuda por parte de las empresas y de las provincias alcanzan ya los u$s17.400 millones desde las elecciones a la fecha, recordaron desde Romano Group. En concepto de títulos corporativos se emitieron u$s13.730 millones (u$s9.460 millones CCL y u$s4.270 millones MEP) mientras que los sub-soberanos representaron unos u$s3.650 millones (CCL). Cabe recordar que, durante junio, las colocaciones de Obligaciones Negociables en moneda extranjera sumaron u$s2.098 millones en 20 emisiones, en línea con los niveles de abril y mayo. Entre las más destacadas bajo legislación extranjera figuran empresas vinculadas mayormente a la energía: Pluspetrol (u$s450 millones, a 7,55%, a 11 años), GEMSA (u$s400 millones, a 9,00%, a 8 años), MSU Energy (u$s400 millones, a 9,75%, a 10 años) y EDEMSA (u$s300 millones, a 9,75% a 7 años). "Este flujo sostenido de divisas es especialmente relevante en un contexto de desaceleración de las compras del BCRA, y además confirma que el apetito del mercado internacional por riesgo argentino continúa vigente", subrayaron desde Cohen. En cuanto a las provincias, las que colocaron deuda este año fueron Chubut (u$s650 millones a una tasa de 9,45%) y Entre Ríos (por u$s300 millones con un cupón anual del 9,55%).