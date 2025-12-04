Osvaldo Jaldo recibió a Lisandro Catalán para discutir la reforma electoral en Tucumán

El gobernador peronista se reunió con el exministro del Interior y actual presidente de LLA en la provincia, quien pidió cambios de fondo en el sistema. La Legislatura trataría el proyecto antes de fin de año.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , recibió este jueves al titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia y exministro del Interior, Lisandro Catalán , con motivo de la reforma política que la Legislatura discutirá antes de fin de año.

Como contó Ámbito , la nueva normativa que planea implementar el oficialismo local no contempla grandes modificaciones, o por lo menos no es todo lo ambiciosa que pretenden los libertarios . La discusión será impulsada luego de que las distintas tribus del peronismo pulieran rispideces.

Tras el encuentro, Catalán dialogó con la prensa y admitió que fue una "reunión cordial". "Tratamos varios temas, todos relacionados a Tucumán. Siempre, en lo personal, tuvimos una buena relación. Representamos a partidos distintos y filosofías políticas distintas, pero siempre tratando puntos de acuerdo para el bien de Tucumán", comentó.

En esa línea, dijo que LLA considera fundamental terminar con el sistema de acoples en Tucumán, ya que "solamente desvirtúa al sistema electoral y hacer perder libertad a los tucumanos". Y agregó: "Es un tema pioritario, al que tenemos que darle solución".

De todos modos, aclaró que todavía no leyó el proyecto de reforma electoral y que no se manejará por trascendidos. "Toda ley que sea impulsada en la Legislatura de Tucumán que signifique un cambio para que en el fondo no cambie nada, obviamente la vamos a criticar y la vamos a rechazar de fondo", advirtió.

Posteriormente, el exministro, quien dejó la cartera del Interior hace menos de un mes, visitó al mandatario del PJ en la gobernación. "Hoy mantuve una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo en mi rol de Presidente de La Libertad Avanza Tucumán", comentó el dirigente violeta.

Al respecto, aseguró que le transmitió "con claridad la necesidad de que Tucumán avance hacia un sistema electoral moderno, transparente y acorde a los tiempos que vivimos".

"Así como, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, impulsamos y aprobamos la Boleta Única a nivel nacional, y tal como remarcó ayer el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, es momento de que nuestra provincia deje atrás prácticas obsoletas y dé un paso real hacia la libertad de elección", lanzó.

El proyecto que fue acordado en la cúpula de peronismo contempla limitar la cantidad de acoples y se desestimó, en esta etapa, ir por la Boleta Única Electrónica o la Boleta Única de Papel. La iniciativa sería tratada en la última sesión de la Legislatura, prevista para el próximo 18 de diciembre.

Desde que arrancó el año el vicegobernador Miguel Acevedo se comprometió en varias ocasiones, en público, en que Tucumán tendría reforma electoral en 2025.

El compromiso ganó músculo cuando una delegación de legisladores provinciales oficialistas y opositores, viajó a Salta en mayo para observar los comicios provinciales, lo que supuso recorrer escuelas y centros de votación para observar el funcionamiento de la boleta única electrónica, además de ver de cerca el conteo en el Tribunal Electoral.