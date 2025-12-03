La CGT y Provincias Unidas avanzan en un acercamiento a días del debate a la reforma laboral

Participaron los gobernadores Ignacio Torres, Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y la cúpula de la central. También hablaron del destrato del Gobierno.

A pocas cuadras del Congreso, mientras los nuevos diputados nacionales juraban este miércoles , la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con tres gobernadores de Provincias Unidas para explorar un acercamiento que les permita discutir en mejores condiciones la agenda que el Gobierno llevará al recinto. La reforma laboral fue el principal tema, pero también se habló de las negociaciones con la Casa Rosada , que escucha poco y cumple menos.

El encuentro se manejó con sigilo, sin anuncios previos ni lugar confirmado hasta último momento. Al final, fue en la Casa de Chubut, ubicada en sarmiento al 1100, en pleno centro porteño. Participaron el anfitrión, el gobernador Ignacio Torres y sus pares Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), los triunviros cegetistas Cristian Jerónimo (vidrios), Jorge Sola (seguros) y Octavio Argüello (camioneros) y dirigentes de peso como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Aysa), Pablo Gabriel Pagez (SMATA) y Pablo Flores (AEFIP).

Según pudo reconstruir Ámbito , hablaron principalmente de la reforma laboral y acordaron trabajar en una agenda legislativa en conjunto. " En sí es para defender a los trabajadores de cualquier proyecto que vulnere sus derechos. Pero ninguna de las partes accedieron al proyecto final (de la reforma laboral) ", afirmó Rodríguez . Otro dirigente que participó del encuentro se entusiasmó y habló de un "bloque antirreforma" .

En principio, públicamente desde Provincias Unidas se muestran más cerca de entablar una negociación que de trabar las reformas. En un comunicado, Torres señaló que “fue una reunión importante con las autoridades recientemente asumidas de la CGT, en la que analizamos la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional ”.

Justamente, hace unos días Pullaro afirmó a este medio que " una modernización laboral es fundamental. Que un empleado que cometió un error, que no funciona, que no anda o que te roba y que te tumba la pyme cuando lo querés despedir no es racional en ningún lugar del mundo".

La reforma laboral no fue el único tema de la reunión. También analizaron la situación económica actual y las difíciles negociaciones que mantienen con el Gobierno, las cuales no suelen concretarse. Quizás allí la CGT encuentre una oportunidad para limar los posibles acuerdos con el oficialismo.

Rechazar todo o ir por una reforma laboral "light"

Hasta ahora, el Gobierno juega al misterio sobre la reforma laboral y sólo dejó trascender algunos puntos en el Consejo de Mayo. Gerardo Martínez, el representante cegetista en ese organismo, ya adelantó que se oponen a casi todo.

En los últimos días, la CGT pasó de un rechazo frontal a la reforma laboral a mostrarse dispuestos a una discusión. Saben que después de las elecciones, el Gobierno cuenta con músculo legislativo para impulsar sus reformas y no le interesa mucho la opinión de los sindicatos. Ese destrato se vio en los innumerables pedidos públicos y privados ignorados para una mesa de diálogo.

Algunas voces dentro de la central cuestionan cómo se está llevando adelante este tema y piden no llegar al debate de la reforma laboral con una postura derrotista. Desde el triunvirato rechazan esta acusación, pero de a poco se percibe el crecimiento de un clima de resignación. En voz baja, pronostican que la reforma laboral va a salir y el objetivo real es que sea lo más light posible.

Si se tiene en cuenta lo que trascendió. entre los puntos que más preocupan a los sindicatos se encuentran la ultraactividad, negociación por rama y financiamiento de las organizaciones sindicales (aporte solidario). Si el Gobierno logrará atacar ahí, los gremios perderían gran parte de su fortaleza y su capacidad de negociación. Tal como sucedía a comienzos del siglo XX, la época dorada para Javier Milei.