Tucumán tendrá una reforma electoral light antes de fin de año, sin eliminación de los acoples Por David Correa + Seguir en









El oficialismo resolvió diferencias internas y avanzará también en otros cambios, como incorporar ficha limpia, paridad de género e incentivos para docentes que sean autoridades de mesas. Seguirá vigente el sistema de voto tradicional.

Tras la reunión entre Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo y Sergio Mansilla se confirmó que Tucumán tendrá una reforma electoral.

Tucumán tendrá una reforma electoral antes que finalice el año, tras haber consensuado el oficialismo algunos cambios que despertaron el rechazo de sectores de la oposición que pedían terminar con el sistema de acoples y que se modificara el sistema de votación tradicional. El proyecto que fue acordado en la cúpula de peronismo contempla limitar la cantidad de acoples y se desestimó, en esta etapa, ir por la Boleta Única Electrónica o la Boleta Única de Papel. La iniciativa sería tratada en la última sesión de la Legislatura, prevista para el próximo 18 de diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde que arrancó el año el vicegobernador Miguel Acevedo se comprometió en varias ocasiones, en público, en que Tucumán tendría reforma electoral en 2025. El compromiso ganó músculo cuando una delegación de legisladores provinciales oficialistas y opositores, viajó a Salta en mayo para observar los comicios provinciales, lo que supuso recorrer escuelas y centros de votación para observar el funcionamiento de la boleta única electrónica, además de ver de cerca el conteo en el Tribunal Electoral.

En esas semanas, la Legislatura fue sede del DemoTech VIII, una jornada de reflexión y debate sobre la integridad del sistema electoral y el uso de tecnología en los procesos democráticos. La actividad fue promovida por el vicegobernador Miguel Acevedo y su par de Salta, Antonio Marocco, y contó con la participación de legisladores, autoridades provinciales, especialistas nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. La jornada se estructuró en dos paneles: "Integridad y Observación Electoral en Tucumán, Argentina y la Región" y "Experiencias de implementación de tecnología en elecciones". Luego, Acevedo inició una ronda de diálogo con referentes del cuerpo del oficialismo y la oposición, exlegisladores y exintendentes, para dialogar sobre posibles cambios en el sistema electoral, que se aceleraron luego de las elecciones legislativas nacionales de octubre. Todo indicaba que se caminaba hacia cambios profundos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CaroVargasTuc/status/1915118398004195730?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy participé de la VIII Edición de DemoTech Internacional en la @LegislaturaT una actividad impulsada por el Vicegobernador y Presidente de la Legislatura, Miguel Ángel Acevedo, que propuso un espacio de debate y reflexión sobre el fortalecimiento democrático y la incorporación… pic.twitter.com/rBCKA7o1YP — Carolina Vargas Aignasse (@CaroVargasTuc) April 23, 2025 Casi en simultáneo, legisladores de la Unión Cívica Radical, de Fuerza Republicana y dirigentes de La Libertad Avanzan coincidieron en que se debía terminar con el sistema de acoples y modificar también el sistema de emisión del voto. El principal escollo para terminar de cuajo con las múltiples boletas en el cuarto oscuro, según el oficialismo, era que ese cambio suponía una reforma constitucional, pues el sistema está previsto en la Carta Magna tucumana. Casi nadie estaba dispuesto a convocar a elecciones de constituyentes, por lo tanto, la salida inmediata sería incrementar las exigencias para los acoples, algo que podía implementarse por ley.

Desde adentro del peronismo el recorrido para la reforma electoral generó tensiones subterráneas que amenazaron con hacerlo naufragar. Por consultas de Ámbito, se supo que las principales objeciones fueron de hombres de peso del Partido Justicialista que verían debilitarse sus estructuras electorales, sobre todo, en el interior tucumano, un bastión peronismo, en donde los acoples juegan roles claves para movilizar a las militancia. "Desde lo discursivo todos están de acuerdo en que hay que modernizar algunos aspectos del sistema pero así como está, hasta a la oposición le sirve, porque es un gran dinamizador de los aparatos electorales", reconoció un referente peronista del interior tucumano.

Cuando el año parecía cerrar sin reforma se produjo un encuentro en la Casa de Gobierno entre el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla. Tras la reunión se comunicó la agenda de temas abordados pero lo central fue lo acordado en materia de reforma electoral. El proyecto que se tratará en el recinto prevé la reducción de los acoples, la implementación de la ficha limpia, listas de candidatos con paridad de género y un incentivo para que sumen puntaje los docentes que sean autoridades de mesa en las elecciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/1995510881673683183?s=20&partner=&hide_thread=false | En la mañana de hoy mantuvimos una reunión de trabajo con el vicegobernador @AcevedoMiguelok y con el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, para avanzar en la agenda institucional que el Poder Ejecutivo y el Parlamento… pic.twitter.com/KCIpl7IThY — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) December 1, 2025 "Esto surge de una ronda de diálogo que venimos teniendo desde hace un tiempo. Hemos llegado a un consenso con un número que puede satisfacer a todos los sectores, pero que es un avance para simplificar en muchos de los sectores de la población. El sistema de acople va a quedar con un número más acotado que las últimas elecciones", declaró Acevedo, consultado por la prensa. Después, el propio Osvaldo Jaldo también lo confirmó: "Analizamos los proyectos que ingresarán al recinto en este tramo final del año: desde iniciativas vinculadas al Presupuesto y las leyes de emergencia hasta aquellos que surgen del trabajo de comisiones, incluyendo aspectos de la reforma electoral que buscan modernizar y simplificar nuestro sistema institucional". Menos votos en el cuarto oscuro En relación a disminuir la cantidad de acoples, se señaló a este medio que se habría acordado una modalidad que se relaciona de manera directa con la cantidad de bancas para la Legislatura que hay por cada sección electoral. Tucumán tiene tres. La Este, a la que le corresponden 12 escaños, por lo que un candidato a gobernador tendría la posibilidad de contar con el acompañamiento de igual número de acoples. A la sección Oeste le corresponden 18 legisladores y 19 a la Capital. Para el caso de un candidato a intendente, el acompañamiento de acoples dependerá del número de integrantes del Concejo Deliberante bancas. Por ejemplo, el cuerpo deliberativo de San Miguel de Tucumán tiene 18 miembros, mientras que en Tafí Viejo es de 12 o 10 en Yerba Buena, sobre un total de 19 municipios. Igual, todo se debatirá en la sesión del 18 de diciembre. Como respuesta a por qué no se avanzará en instrumentar la Boleta Única Electrónica o la Boleta Única de Papel, el propio Acevedo indicó que es "por una cuestión de prudencia" financiera continuará el voto tradicional de boleta papel. "Es por el costo fundamentalmente, por la situaciones que estamos atravesando. Todos sabemos que la coparticipación está en baja, que no hay garantía de disponer de los fondos. Es un sistema nuevo que sí es más oneroso", argumentó. Apenas se hizo público el acuerdo la oposición se manifestó en contra. Desde LLA, Fuerza Republicana y legisladores de la UCR mostraron objeciones y se espera que haya críticas más duras durante la sesión.