Por la crisis del sector, yerbateros amenazan con no iniciar la cosecha de verano

Referentes del rubro en Misiones advierten que "la situación es bastante complicada". "Las ganancias que nos quedarían serían realmente ínfimas", aducen.

Afectados por la crisis que azota al sector, productores yerbateros de Misiones amenazaron con no iniciar la zafriña de verano, jaqueados por los aumentos en los costos de mano de obra, combustibles e insumos , entre otros ítems.

La zafriña de yerba es la cosecha estival de la yerba mate , que se realiza de forma más acotada en los meses de diciembre a marzo. Este período se distingue de la cosecha principal (la "zafra"), que ocurre entre marzo y octubre, porque la zafriña genera un menor volumen de producción.

"A partir de la desregulación de la actividad yerbatera por la vía del Decreto 70/23, de la Nación, con la pérdida de funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate y tras haber habido una cosecha récord en el 2024, se produjo una tremenda caída de los precios, golpeando la economía de más de 35.000 familias de productores y trabajadores rurales", señalaron.

Claudio Hacklender , referente de los productores yerbateros, indicó "la situación realmente es bastante complicada" y que "hubo aumentos constantes de todos los insumos y del combustible". En esa línea, aseguró que en octubre subió también la mano de obra, y eso implica un incremento más en nuestros costos fijos.

"Nosotros terminamos la zafra con 240 pesos el kilo de hoja verde puesta en secadero. El paquete en góndola vale unos 4.000 pesos. Hay alguien que se está quedando con esa gran diferencia, y no somos justamente los pequeños productores", apuntó en diálogo con Radioctiva 100.7.

Por ese motivo, completó, "las ganancias que nos quedarían son realmente ínfimas, no vale la pena tratar de cosechar porque no nos va a sobrar absolutamente nada".

Yerba Mate misiones.jpg Hay preocupación en el sector yerbatero por la crisis que afecta al precio de la hoja.

"No solo la yerba no está teniendo rédito, la mandioca no vale, el pino tampoco, y la ganadería tiene valores muy bajos. No hay ninguna actividad que se pueda desarrollar en la chacra que realmente valga la pena, porque los costos son muy elevados en todos los rubros", detalló, en un duro pronóstico.

Acto seguido, trazó un paralelismo con la década del 90: "Estamos viviendo un déjà vu. En ese momento habíamos dejado de cosechar porque el jornal del tarefero valía lo mismo que lo que nos quedaba a nosotros por tonelada de hoja verde. Hoy estamos de nuevo en esa situación".

Para el sector, no solamente están afectados los productores, sino también numerosos secaderos de yerba mate. "Como una prueba de la crisis se observa la caída en los niveles de la actividad comercial en los municipios que dependen del movimiento que genera el sector yerbatero, fundamentalmente", advirtió la MAY. Y alertó la organización que habiendo transcurrido ocho meses de la cosecha 2025 se observa que los precios no mejoraron, por lo que los productores se enfrentan a una segunda campaña de trabajo a pérdida.

Según CONINAGRO, la yerba mate, junto con arroz, papa, mandioca y hortalizas, encabezan los escenarios de crisis y por eso destacó a estas producciones con el color rojo, en el semáforo de las economías regionales que elabora la entidad.

"El principal factor de que estas economías están en rojo es que siguen viendo dañado el componente negocio de su actividad, ya que los precios, en muchos casos han bajado o se atrasaron significativamente, respecto a la inflación y a la suba de sus costos", se explicó.