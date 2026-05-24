Emiliano Balbín, nuevo presidente de la UCR bonaerense: "Queremos volver a representar a la clase media"

El nieto del histórico líder radical asumió al frente del Comité Provincial a partir del consenso de todos los sectores del partido. Habla de unidad, de potenciar candidatos a intendente en los 135 distritos y de los desafíos de esa fuerza centenaria en la provincia.

El nuevo conductor del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín , aseguró que el partido debe "volver a enamorar" a aquellos sectores de clase media que el centenario "partido dejó de representar" y puso de relieve la necesidad de trabajar "para instalar un proyecto claro y competitivo" que conduzca a "tener un candidato a intendente" propio en cada uno de los 135 municipios bonaerenses.

Abogado, exdiputado provincial, nieto del legendario dirigente Ricardo Balbín e hijo del exintendente de Salliqueló, Osvaldo Balbín, asumió la presidencia del Comité Provincial de la UCR tras alcanzar un acuerdo que reunió a los principales sectores del partido.

El armado, impulsado por el senador Maximiliano Abad , logró sumar al espacio de Evolución -alineado con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro - y al sector del exintendente Miguel Fernández . En los 135 municipios, la unidad fue casi total: solo en 8 localidades habrá internas el próximo 7 de junio para definir autoridades locales.

En una entrevista con Ámbito , Balbín afirmó que el partido atraviesa "una crisis de representación" , reconoció que en los últimos 30 años la UCR "siempre realizó acuerdos electorales donde no pudo competir de manera individual" y analizó que una candidatura a gobernador propia es, por ahora, "parte de un sueño".

Sobre la disputa entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, opinó: "Esa pelea hace que no se resuelvan los problemas y que se deje de gestionar. En el medio, pierden los bonaerenses". Y sobre el gobierno nacional, trazó una distinción que resume su postura opositora: "El presidente logró contener la macroeconomía, pero con un alto costo social".

Emiliano Balbín El presidente de la UCR bonaerense destaca el orden macroeconómico pero advierte por su "alto costo social".

"Era necesario llegar a esta unidad"

Periodista: ¿Cómo se logró la unidad después de años de fricciones internas?

Emiliano Balbín: A partir del compromiso de cada uno de los sectores y sus dirigentes. Todos entendíamos que era necesario llegar a esta unidad y no a una confrontación, producto de las diferencias y las frustraciones que venimos acumulando. Estoy convencido de que se inicia una nueva etapa en el partido, donde va a primar el sentido de la unidad y el entendimiento entre los radicales de los distintos espacios, y también la recuperación de la institucionalidad del partido como herramienta política. Arrancamos con el pie derecho, y eso es muy importante.

P: ¿Cuáles son los objetivos concretos de su gestión?

E.B.: Una reorganización de abajo para arriba. Volver a tener esa sintonía que el partido tuvo durante años y que perdimos en el último tiempo por desencuentros y, a lo mejor, malas decisiones. Una vez que logremos recuperar el partido como herramienta -a través del plenario, el Comité Provincia, los foros, los equipos técnicos, la Convención- el objetivo es instalar un proyecto claro y competitivo, con liderazgos claros, para tener un candidato a intendente en cada uno de los 135 distritos. Ese es el punto de partida. El otro día me preguntaron en un medio: ¿por qué no soñar también con un candidato a gobernador radical? Es parte de un sueño, claro. Pero hoy el objetivo es ese: recuperar la herramienta y consolidar los liderazgos locales.

P: ¿Por qué pone el foco en los municipios y ve lejana una candidatura provincial propia?

E.B.: Porque hay que tener los pies en la tierra. En los últimos 30 años el partido siempre realizó acuerdos electorales o frentes donde no pudo competir de manera individual. Y creo que vamos hacia un escenario similar el año que viene. Una candidatura provincial propia la veo como algo posible dentro de cuatro o seis años, no a corto plazo. Es parte del desafío que tenemos que construir todos los radicales.

Balbín Abad El senador Maximiliano Abad junto a Emiliano Balbín.

"Estamos abiertos a todos los partidos"

P: ¿Cuál tiene que ser entonces el rol del partido de cara a las elecciones de 2025?

E.B.: Potenciar a los candidatos radicales en cada pueblo. El partido tiene ese valor: tiene un referente, tiene un comité, tiene un militante en cada localidad. Tenemos capilaridad, como dicen los comunicadores. Hay que poner eso en valor junto a los 27 intendentes radicales que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, volver a poder generar esta mística. Es necesario construir una alternativa en la provincia. Estamos abiertos a generar un cambio en la provincia, pero primero queremos consolidar lo nuestro. Voy a citar a mi abuelo Balbín, como siempre hago: él hablaba de "abonar el partido". Parece una cosa simple, pero tiene toda una simbología para los radicales. Mi objetivo hoy va a ser abonar al partido y a partir de ahí poder potenciarnos con candidatos locales. Obviamente, no lo podemos hacer solos. Entiendo que iremos a una conversación con otros sectores, con otros partidos políticos, para construir un cambio real en la provincia.

P: ¿Es posible acercarse a sectores como el PRO, la Coalición Cívica?

E.B.: Sí, estamos abiertos a todos los partidos.

P: ¿También a La Libertad Avanza?

E.B.: Hoy La Libertad Avanza está en un lugar de oposición como nosotros en la provincia. Pero no es algo que lo puedo plantear desde la individualidad. El partido tiene mecanismos donde va a definir las políticas de alianza. No es una decisión que voy a tomar yo como presidente del partido. Pero tenemos que generar las condiciones para que ese debate se pueda dar de dentro del partido. Generar un cambio en la provincia de Buenos Aires con sectores republicanos y poder generar una alternativa es parte de lo que tenemos que conversar con La Libertad Avanza, con el PRO, con la Coalición Cívica, con sectores que no están dentro o del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Revertir la crisis de representación

P: El radicalismo históricamente representó a la clase media. ¿Siente que esa representación se perdió?

E.B.: Sí, y es uno de los grandes desafíos que tenemos. El radicalismo es un partido de más de 135 años, con una sensibilidad social que nos caracteriza. Tenemos que volver a representar a esos sectores de clase media que dejamos de representar. Para eso hay que salir a buscar a la sociedad, estar de puertas abiertas, generar una agenda de cara a la gente. El partido está en una crisis de representación, y nuestro objetivo es tratar de revertirla. Volver a enamorar. Recuperar esa mística radical. Si logramos trabajar colectivamente y construir una oferta electoral competitiva, podemos posicionarnos en un lugar distinto. Es un desafío enorme, pero es el que tenemos.

Emiliano Balbín Para Emiliano Balbín, uno de los objetivos de la UCR bonaerense será "potenciar a los candidatos en cada pueblo".

P: ¿Cómo evalúa la situación política en la provincia y el vínculo entre Kicillof y Milei?

E.B.: Esa pelea hace que en la provincia de Buenos Aires no se resuelvan los problemas, que se deje de gestionar. Nos complica la vida a todos: el IOMA, la seguridad, la infraestructura vial. El gobernador está más ocupado en la interna del oficialismo que en resolver cuestiones concretas. Hace años vengo planteando que hay que resolver los sistemas primarios de la provincia: educación, salud, seguridad y justicia. Son los tres o cuatro pilares que seguimos sin poder consolidar. A nivel nacional, el presidente logró contener la macroeconomía, pero con un alto costo social. Y eso impacta fuerte en Buenos Aires, que es una provincia diversa, casi como varias provincias en sí misma.

P: ¿Cree que la sociedad está buscando algo distinto a los dos polos?

E.B.: Hoy las posiciones están muy marcadas. Pero en esta etapa que me toca, yo voy a hacer radicalismo. Si logramos poner en valor el partido, recuperar representación en la clase media, tener un proyecto claro y candidatos competitivos, a lo mejor podemos posicionarnos en un lugar diferente.