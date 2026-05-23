La Legislatura le dio un nuevo revés a la reforma constitucional fueguina y Gustavo Melella irá a la Justicia

Por 11 votos a favor y tres en contra, los legisladores dejaron sin efecto el veto del gobernador a la ley que suspendía el proceso. El mandatario acusó a "sectores que no quieren perder privilegios". Anticipó una presentación judicial.

La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur le dio un nuevo golpe a la reforma constitucional y dejó sin efecto el veto de Gustavo Melella a la ley que suspendía el proceso. El gobernador denunció a sectores "que no quieren perder sus privilegios" y anticipó que acudirá a la Justicia.

Por 11 votos a favor, tres en contra y una ausencia, el parlamento fueguino dio por tierra con la decisión de Melella y sumó un nuevo capítulo a la larga novela de la modificación de la Carta Magna local , exhibiendo la debilidad política del oficialismo provincial.

Semanas atrás, la propia Legislatura había votado la derogación de la ley 1.529, aprobada en diciembre de 2023, que consagraba la necesidad de reformar la Constitución, tal vez el proyecto más trascendental para el jefe provincial.

Anticipándose a la jugada, el líder patagónico había convocado, un día antes, a las elecciones de los 15 convencionales constituyentes para el 9 de agosto, buscando blindar el proceso. Los diputados, sin embargo, decidieron avanzar. El episodio derivó en una lucha de interpretaciones.

Finalmente, Melella vetó la normativa, así como también la llamada "ley de Goteo" impulsada por el PJ, abriendo un nuevo frente con sus exaliados peronistas. La Legislatura también intentó dar por tierra con ese veto, pero, al no conseguir los votos, volvió a comisión.

El descargo de Gustavo Melella en las redes sociales

"Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial", se quejó el gobernador en sus redes sociales luego de la sesión de este viernes. A la par, apuntó contra "sectores que no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego".

"Nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atado al pasado y a esos privilegios", reflexionó.

En otro tuit, el mandatario de FORJA disparó contra los legisladores por "avanzar en una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica de nuestra provincia" y consideró que "intentar frenar por ley un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha constituye un hecho sin precedentes en la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavomelella/status/2058013189099467043&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial. — Gustavo Melella (@gustavomelella) May 23, 2026

Por último, anticipó que acudirá a la Justicia: "Estamos frente a una iniciativa claramente inconstitucional y, por eso, la demanda deberá ser presentada ante la Justicia".

Desde la oposición, en tanto, celebraron lo ocurrido en la Legislatura. El senador nacional Agustín Coto (La Libertad Avanza) publicó un texto en sus redes sociales titulado "Contumaces", en el que afirmó que "nuevamente primó la cordura".

"Desde La Libertad Avanza lo venimos planteando desde la sanción de esa ley en diciembre de 2023: las constituciones no se reforman por conveniencia política ni por especulación electoral. Y lo vamos a repetir todas las veces que haga falta", dijo.

En paralelo, habló de la falta de inversión energética, las escuelas sin clases, el deterioro de la salud, los problemas de infraestructura y la ausencia de una administración eficiente de los recursos públicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustinpcoto/status/2058025961157808247&partner=&hide_thread=false CONTUMACES



Nuevamente primó la cordura en la Legislatura Provincial de Tierra del Fuego, que definió por una mayoría contundente la abrogación de la Ley 1529, que pretendía someter a los fueguinos a un proceso innecesario, costoso e inoportuno de reforma constitucional.



Desde… — Agustín Coto (@agustinpcoto) May 23, 2026

Acto seguido, consideró que la prioridad del Gobierno provincial "debería estar puesta en resolver esos problemas y no en impulsar debates políticos alejados de las verdaderas preocupaciones de la sociedad".

"Espero que el gobernador escuche realmente a los 'vecinos y vecinas', como le gusta decir en sus spots", finalizó la publicación.

La reforma constitucional fueguina había sido aprobada a fines del 2023, en la antesala del cambio de nombres en la Legislatura. Contemplaba la modificación de 70 de los 211 artículos de la Carta Magna local. Posteriormente, en julio del 2024, Melella convocó a elecciones convencionales para noviembre, pero la Justicia frenó el proyecto en agosto.

Legislatura Tierra del Fuego La Legislatura de Tierra del Fuego le dio un nuevo revés a la reforma constitucional.

Casi un año después, y con un allanamiento a la Casa de Gobierno incluido, el mandatario obtuvo luz verde para reencausar el proceso. Sin embargo, la situación ya no era la misma. La ruptura con los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, empantanaron el panorama.

Desde la oposición denuncian que Melella busca un atajo para competir por un tercer mandato y ponen el acento en que el proceso tendría un costo de $8.000 millones.

Luego de las elecciones legislativas, que ganó La Libertad Avanza, también rompió con el oficialismo Walter Vuoto, intendente de Ushuaia y titular del PJ provincial. A los cimbronazos políticos se le sumaron las penurias económicas de una industria jaqueada por el contexto nacional y la intervención del puerto de Ushuaia, una de las principales cajas de la provincia.