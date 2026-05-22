Osvaldo Jaldo recibió a Alejandra Monteoliva y a tres gobernadores norteños: acordaron reforzar la lucha contra el narcotráfico

Tucumán fue sede de la primera sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior. La elección fue un reconocimiento implícito al mandatario, quien tejió una convivencia pragmática con la Nación, sin renunciar a su identidad peronista, relación que atraviesa por momentos de definiciones.

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , recibió este viernes a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , en lo que fue la primera sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior que se realiza en el NOA. Al encuentro asistieron los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Elías Suárez (Santiago del Estero), además de representantes de Catamarca . El eje central de la agenda fue la lucha contra el narcotráfico , con especial foco en los denominados "vuelos narco" que ingresan droga desde países limítrofes.

En el cónclave que se realizó en la Casa de Gobierno, las autoridades nacionales expusieron los alcances del Programa Colibrí , una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y financiada por la Unión Europea, orientada a detectar y neutralizar el transporte de cocaína mediante aeronaves no comerciales.

También se presentaron los resultados del Grupo Operativo Conjunto NOA y del Grupo Especial Antinarcotráfico Salta (GEANSA) , estructuras integradas por fuerzas federales y provinciales orientadas a tareas de inteligencia criminal e investigación compleja.

| Recibimos a la ministra de Seguridad de la Nación @AleMonteoliva en el marco de una nueva sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior junto a mandatarios y autoridades de seguridad del NOA. Mantuvimos una reunión de trabajo previa al… pic.twitter.com/Vo5QChKlV2

En su discurso de apertura, Jaldo agradeció la presencia de la ministra y sus pares del NOA, y destacó que la elección de Tucumán como sede "es un mensaje en cuanto a cómo se está mirando a la provincia desde el punto de vista de la seguridad". Remarcó que los indicadores locales mejoraron: "Desde hace dos años, Tucumán viene bajando los índices delictivos y también viene ayudando al Gobierno a bajar los índices de homicidio", afirmó, citando datos que, según dijo, fueron reconocidos por la exministra y actual senadora nacional Patricia Bullrich.

Jaldo también puso en valor el trabajo conjunto entre la Policía provincial, las fuerzas federales y el Poder Judicial. "Más que nunca tenemos que trabajar juntos", concluyó, enfatizando la necesidad de articulación entre Nación y provincias en un contexto social y económico complejo.

todos El Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Tucumán fue sede de la primera sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior.

"Un ejercicio federal"

La ministra de Seguridad destacó el carácter federal del encuentro y valoró la conformación del primer Consejo Regional de Seguridad Interior del NOA. "Es un honor estar en esta mesa, en este primer Consejo Regional de Seguridad Interior que se reúne hoy, en la ciudad de Tucumán", expresó, y remarcó que la política de seguridad nacional se apoya en una coordinación entre jurisdicciones: "Esto responde a una decisión política muy clara: la seguridad en Argentina es un ejercicio profundamente federal".

Monteoliva fue enfática al describir a la región NOA como "un área crítica, porque por acá pasan las rutas del tráfico, se procesan precursores y se distribuye cocaína hacia el resto del país y hacia los mercados internacionales".

Y advirtió: "Mirar para otro lado no es una opción". También subrayó la importancia del control de precursores químicos: "Combatirlos es intervenir antes de que la droga exista", afirmó, y advirtió que aunque las organizaciones criminales pueden cambiar rutas y métodos, "para producir siempre van a necesitar químicos".

En el marco del Programa Colibrí, las autoridades expusieron los resultados de las operaciones Páramo y Zafiro, vinculadas al control de rutas aéreas utilizadas por organizaciones criminales.

Se detalló la estrategia de gestión operativa frente al tránsito aéreo irregular y la aplicación de protocolos específicos de actuación, con participación de Gendarmería Nacional, la ANAC, EANA y organismos especializados. Además, se avanzó en la firma de convenios específicos con provincias de la región para fortalecer los mecanismos de control y cooperación interjurisdiccional.

"Trabajamos de manera articulada"

El gobernador de Santiago del Estero Elías Suárez, agradeció la convocatoria y destacó el valor del encuentro para la región. "Es fundamental esta reunión porque pone de manifiesto un tema central que tiene que ver con la seguridad de nuestros ciudadanos en todo el norte argentino", afirmó.

Suárez remarcó la necesidad de repensar el recurso humano, la capacitación, la tecnología y el equipamiento de las fuerzas, en el marco de una inteligencia que priorice el combate al narcotráfico y los delitos complejos. "Hace falta decisión política, las provincias la tienen a través de sus gobiernos y la Nación también está haciendo su esfuerzo. En el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales vamos a obtener resultados por el bien de nuestra comunidad", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carlossadirjuy/status/2057875700737024497?s=20&partner=&hide_thread=false Participé de la reunión del Consejo de Seguridad Interior junto a la ministra de Seguridad de la Nación @AleMonteoliva y a los gobernadores de Tucumán @OsvaldoJaldo ; Salta @GustavoSaenzOK y @EliasSuarezSDE de Santiago del Estero, pic.twitter.com/OPAPIQXmWX — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) May 22, 2026

El gobernador de Jujuy Carlos Sadir valoró el encuentro interprovincial y advirtió sobre la dimensión del problema en la región. "Más del 60% de la actividad del narcotráfico de cocaína se realiza en el NOA", señaló, lo que exige, según dijo, "reforzar el control y la coordinación". También destacó la necesidad de dotar a las fuerzas de "más equipamiento y tecnología para mejorar la capacidad de respuesta frente al delito", y agradeció a Jaldo y a Monteoliva por la convocatoria.

Los pliegues del encuentro

La reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en Tucumán se inscribe en un contexto de gobernadores que procuran mantener buenas relaciones con la Casa Rosada. Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir han mostrado una postura de apertura hacia el Gobierno, apoyando en el Congreso algunas de las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei, en un equilibrio que busca preservar la gobernabilidad provincial sin romper del todo con el oficialismo, pese a que este retacea fondos federales.

En ese marco, la presencia de Alejandra Monteoliva y la elección de Tucumán como sede del primer consejo regional no son casuales, al funcionar como un reconocimiento implícito a Jaldo, quien tejió una convivencia pragmática con la Nación sin renunciar a su identidad peronista. Sáenz y Sadir, a su vez, también integran este lote de mandatarios que entienden la seguridad como un área de cooperación inevitable con Nación, aun cuando mantienen diferencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobiernoSDE/status/2057824492353642712?s=20&partner=&hide_thread=false El gobernador @EliasSuarezSDE , arribó a Tucumán para participar de la sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior junto a los gobernadores de Tucumán, @OsvaldoJaldo ; Salta, @GustavoSaenzOK ; Jujuy, @carlossadirjuy ; y la ministra de Seguridad, @AleMonteoliva pic.twitter.com/zlJZyRjwQ2 — Gobierno de Santiago del Estero (@GobiernoSDE) May 22, 2026

La excepción en la foto es el mandatario santiagueño Elías Suárez. A diferencia de sus pares, Suárez se muestra más distante del acompañamiento al Gobierno, al estar alineado con el senador nacional Gerardo Zamora, de quien fue su jefe de Gabinete de ministros, una de las figuras más refractarias a las políticas de Javier Milei.

Zamora, líder del Frente Cívico por Santiago, es uno de los opositores más duros al oficialismo en el Senado y esa postura se traslada a la conducta de Suárez en los espacios de coordinación con la Nación. Su participación en el consejo responde a la lógica de la seguridad como política de Estado pero no oculta la distancia política que separa a Santiago del Estero de la órbita mileísta.

Alejandra Monteoliva con diputados de LLA

La jornada en Tucumán, de marcado tono técnico y de gestión, tuvo también un epílogo de carácter político. Tras la sesión del Consejo Federal, la ministra Alejandra Monteoliva mantuvo un encuentro con los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por Tucumán: Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

La reunión, de perfil político y con menor trascendencia institucional, abordó las problemáticas de inseguridad que afectan a la provincia. Los legisladores transmitieron a la ministra las principales preocupaciones sobre los hechos delictivos y analizaron herramientas para fortalecer las políticas de prevención.

monteolivadiputados Alejandra Monteoliva junto a los diputados Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

Desde LLA remarcaron la importancia de avanzar con "decisiones firmes para combatir la inseguridad y el narcotráfico, con el objetivo de recuperar el orden en toda la provincia", señaló una fuente consultada por Ámbito.

El encuentro evidenció la doble agenda de la ministra en su visita al norte: por un lado, la coordinación operativa con los gobernadores del NOA; por el otro, el fortalecimiento de la articulación partidaria en una provincia donde la relación entre el gobierno de Jaldo y el oficialismo nacional atraviesa por momentos de definiciones, rumbo a las elecciones provinciales de 2027, hacia las que asoma la figura del libertario Lisandro Catalán como posible candidato a gobernador.